Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, сегодня, 11 февраля, анонсировала новый недорогой смартфон под брендом Redmi. Правда, пока многие надеялись на дебют модели Redmi 9A, производитель из Поднебесной в рамках мероприятия под названием MorePowerToRedmi презентовал смартфон Xiaomi Redmi 8A Dual.

реклама

Новинка заключена в пластиковый корпус с защитой от брызг, габаритные размеры которого составляют 156,5 х 75,4 х 9,4 мм. Весит аппарат 188 г. Спереди установлен экран IPS с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass 5, имеет разрешение HD+, соотношение сторон 19 к 9 и диагональ 6,22 дюйма.

реклама

На тыльной панели Redmi 8A Dual расположилась сдвоенная основная камера. По сравнению с Redmi 8A она полностью изменилась. Сенсор на 12 Мп заменили 13-мегапиксельным датчиком изображения. Также добавилась 2-мегапиксельная матрица глубины. Видео новинка может записывать в Full HD с частотой кадров 30 к/сек.

Под капотом смартфона установлен 12-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 439. Он имеет восемь ядер Cortex-A43 с частотой от 1,45 ГГц до 1,95 ГГц. Однокристальная система работает в паре с 2/3 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации устройства. Встроенный накопитель в Redmi 8A Dual рассчитан на хранение 32 ГБ данных.

реклама

Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч. Смартфон получил поддержку 18-ваттной быстрой зарядки, но в комплект поставки вошёл адаптер питания мощностью 10 Вт. На рынок модель поступит с предустановленным фирменным программным обеспечением MIUI 11. Правда, основана прошивка на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Из остального стоит отметить адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (2,4 ГГц), радиоприёмник, навигационный модуль GPS, порт USB-C и разъём для подключения проводных наушников. Сканера отпечатков пальцев, NFC и инфракрасного излучателя новинка не получила.

Стоимость Xiaomi Redmi 8A Dual в модификации с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной составила примерно 90 долларов. Версия с 3 ГБ ОЗУ обойдётся чуть менее чем в 100 долларов. Для сравнения, модель Redmi 8A, которая имеет одинарную основную камеру на 12 Мп, на AliExpress стоит от 95 долларов до 115 долларов. Правда, она также доступна в модификации 4/64 ГБ.

реклама

Новинка будет предлагаться пользователям в трёх цветовых решениях: Sea Blue, Sky White и Midnight Grey. Старт продаж состоится через неделю, 18 февраля.