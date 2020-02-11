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AMD анонсировала видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M

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Американская компания AMD анонсировала новые видеокарты. Графические ускорители называются Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M. Первый ориентирован на настольные, а второй – на мобильные персональные компьютеры.

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Видеокарта Radeon Pro W5500 стала аналогом потребительской модели Radeon RX 5500 XT. Она получила 1408 потоковых процессоров, а производительность составляет 5,35 TFLOPS. Это немного больше по сравнению с Radeon RX 5500 XT. Вероятно, прирост производительности связан с повышением частот, которые пока что не уточняются.

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Требования по теплоотводу составили 125 Вт. AMD Radeon Pro W5500 получила 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с частотой 14 ГГц. Она связана с ядром посредством 128-битной шины. Пропускная способность – 224 Гбайт/сек.

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Новинка получила поддержку 8K UHD, VR и интерфейс PCI Express 4.0. Radeon Pro W5500 оценили в 400 долларов. Если мы говорим об адаптерах Intel, то примерно столько же стоит ускоритель Quadro P2200 с 5 ГБ памяти, тепловыделением 75 Вт и производительностью в районе 3,8 TFLOPS.

Что касается мобильной версии видеокарты американской компании AMD, она получила идентичный видеочип и 4 ГБ памяти. Частоты также должны быть заметно занижены, поскольку производительность Radeon Pro W5500M составила 4,79 TFLOPS. Тепловыделение – 85 Вт.

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Компания AMD начнёт продавать видеокарту Radeon Pro W5500 до конца февраля. Готовые решения на базе мобильной версии графического ускорителя появятся в продаже весной текущего года.

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