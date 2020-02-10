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Ещё не все смартфоны китайских компаний Huawei и Honor получили программное обеспечение EMUI 10 и Magic UI соответственно на базе однокристальной системы Android 10, но издание HuaweiCentral уже сообщает о том, какие устройства двух производителей обзаведутся прошивкой нового поколения. На вышеупомянутом сайте появился список смартфонов и планшетов Huawei и Honor, для которых выйдут EMUI 11/Magic UI 4 на базе ОС Android 11. Следующую версию ПО компания из Поднебесной анонсирует на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference 2020.

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Как стало известно, производители обновят не только флагманские смартфоны. Например, Huawei выпустит апдейт для сразу для восьми моделей серии nova (nova 5T, nova 5, nova 5 Pro, nova 5Z, nova 5i, nova 5i Pro, nova 6 и nova 6 5G), а Honor обновит среднебюджетные телефоны Honor 20 Lite, Honor 20s, Honor 9X и Honor 9X Pro. Также EMUI 11 получат планшетные компьютеры MatePad и MediaPad M6.

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Что касается флагманских смартфонов, пока есть информация только о моделях двух последних поколений. До EMUI 11 обновятся Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, Huawei P30 и P30 Pro, будущие новинки Huawei P40 и P40 Pro, сгибаемый телефон Huawei Mate X, люксовые решения Huawei Mate 30 RS Porsche Design и Mate 20 Porsche RS, а также все флагманы семейства Mate 20, включая модель Mate 20 X 5G. Немного странно, что в списке отсутствуют флагманы семейства Mate 30 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Honor обновит пять флагманов. Magic UI 4 выйдет для Honor 20, Honor V30, их версий Pro и для Honor V20. Honor 10 останется без обновления.