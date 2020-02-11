Флагман Xiaomi Mi MIX 2S на Snapdragon 845 в России доступен со скидкой 16 000 рублей
Сегодня, 11 февраля, на официальном сайте Mi.com китайская компания Xiaomi будет предлагать свой первый смартфон, оборудованный мобильным процессором Snapdragon 845, со скидкой 16 000 рублей. Речь идёт о модели Xiaomi Mi MIX 2S. Вместе с ней по сниженной цене будет доступна модель Redmi 7A.
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Xiaomi Mi MIX 2S представили в начале весны 2018 года. Смартфон заключён в корпус с керамической тыльной панелью, металлической рамкой и стеклом Gorilla Glass 4 спереди. Размеры равны 150.9 х 74.9 х 8,1 мм, а масса – 191 грамм. На тыльной панели установлена двойная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев.
рекламаMi MIX является наиболее экспериментальной линейкой компании из Поднебесной. В 2019 году производитель выпустил концептуальную модель Mi MIX Alpha с опоясывающим дисплеем, которая не появится в продаже. Годом ранее вышел слайдер, а модели первых двух поколений отличаются расположением фронтальной камеры. В Mi MIX 2S она имеет разрешение 5 Мп и обосновалась в нижней части лицевой стороны.
Дисплей флагмана представлен матрицей IPS с разрешением Full HD+, диагональ которой составляет 5,99 дюйма. Выреза в экране нет. Также отсутствуют радиоприёмник и разъём для проводных наушников.
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Xiaomi Mi MIX 2S комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 3400 мАч. Смартфон поддерживает 18-ваттную проводную зарядку мощностью 18 Вт и может быть заряжен беспроводным путём. Также отметим Bluetooth 5.0, USB-C и Wi-Fi (2,4-5 ГГц). В России стоимость смартфона в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти составит 18 990 рублей. Специальное предложение будет действовать с 18:00 по 20:59 МСК. В продаже будет 13 смартфонов.
рекламаТакже сегодня в течение трёх часов со скидкой 2000 рублей будет предлагаться Redmi 7A в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти. Стоимость бюджетной модели составит 6490 рублей по акции. Доступна она будет по специальной цене с 11:00 до 13:59 по МСК.
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Смартфон оборудован 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ без выреза. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная – 12 Мп. Redmi 7A комплектуется 12-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 439 и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Также стоит отметить Bluetooth 4.2, Wi-Fi (2,4 ГГц), разъём для наушников, micro-USB и защиту от брызг.
В среду ещё два смартфона будут предлагаться по скидке. Днём за 7490 рублей можно будет купить Redmi 7 в модификации 2/16 ГБ.
Модель несёт на борту 14-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 632, питание которой обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Экран IPS характеризуется диагональю 6,26 дюйма и разрешением 720 х 1520 пикселей. Основная камера имеет модули с разрешением 12 Мп и 2 Мп, а фронтальная представлена сенсором на 8 Мп.
Наконец, в среду вечером за 12 990 рублей, сэкономив 3000 рублей, будет предлагаться модель Xiaomi Redmi Note 7 в конфигурации 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ. При покупке устройства предусмотрен подарок в виде универсальной мобильной батареи Mi Power Band 2 ёмкостью 5000 мАч.
Redmi Note 7 получил 14-нанометровый мобильный чип Snapdragon 660, аккумулятор на 4000 мАч и экран LCD с разрешением FHD+. Камера для селфи содержит 13-мегапиксельный сенсор. Основная камера объединяет сенсоры на 48 Мп и 5 Мп.
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