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Сегодня, 11 февраля, на официальном сайте Mi.com китайская компания Xiaomi будет предлагать свой первый смартфон, оборудованный мобильным процессором Snapdragon 845, со скидкой 16 000 рублей. Речь идёт о модели Xiaomi Mi MIX 2S. Вместе с ней по сниженной цене будет доступна модель Redmi 7A.

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Xiaomi Mi MIX 2S представили в начале весны 2018 года. Смартфон заключён в корпус с керамической тыльной панелью, металлической рамкой и стеклом Gorilla Glass 4 спереди. Размеры равны 150.9 х 74.9 х 8,1 мм, а масса – 191 грамм. На тыльной панели установлена двойная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев.

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Mi MIX является наиболее экспериментальной линейкой компании из Поднебесной. В 2019 году производитель выпустил концептуальную модель Mi MIX Alpha с опоясывающим дисплеем, которая не появится в продаже. Годом ранее вышел слайдер, а модели первых двух поколений отличаются расположением фронтальной камеры. В Mi MIX 2S она имеет разрешение 5 Мп и обосновалась в нижней части лицевой стороны.

Дисплей флагмана представлен матрицей IPS с разрешением Full HD+, диагональ которой составляет 5,99 дюйма. Выреза в экране нет. Также отсутствуют радиоприёмник и разъём для проводных наушников.

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Xiaomi Mi MIX 2S комплектуется аккумуляторной батареей ёмкостью 3400 мАч. Смартфон поддерживает 18-ваттную проводную зарядку мощностью 18 Вт и может быть заряжен беспроводным путём. Также отметим Bluetooth 5.0, USB-C и Wi-Fi (2,4-5 ГГц). В России стоимость смартфона в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти составит 18 990 рублей. Специальное предложение будет действовать с 18:00 по 20:59 МСК. В продаже будет 13 смартфонов.

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Также сегодня в течение трёх часов со скидкой 2000 рублей будет предлагаться Redmi 7A в модификации с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти. Стоимость бюджетной модели составит 6490 рублей по акции. Доступна она будет по специальной цене с 11:00 до 13:59 по МСК.

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Смартфон оборудован 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ без выреза. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная – 12 Мп. Redmi 7A комплектуется 12-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 439 и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Также стоит отметить Bluetooth 4.2, Wi-Fi (2,4 ГГц), разъём для наушников, micro-USB и защиту от брызг.

В среду ещё два смартфона будут предлагаться по скидке. Днём за 7490 рублей можно будет купить Redmi 7 в модификации 2/16 ГБ.

Модель несёт на борту 14-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 632, питание которой обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Экран IPS характеризуется диагональю 6,26 дюйма и разрешением 720 х 1520 пикселей. Основная камера имеет модули с разрешением 12 Мп и 2 Мп, а фронтальная представлена сенсором на 8 Мп.

Наконец, в среду вечером за 12 990 рублей, сэкономив 3000 рублей, будет предлагаться модель Xiaomi Redmi Note 7 в конфигурации 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ. При покупке устройства предусмотрен подарок в виде универсальной мобильной батареи Mi Power Band 2 ёмкостью 5000 мАч.

Redmi Note 7 получил 14-нанометровый мобильный чип Snapdragon 660, аккумулятор на 4000 мАч и экран LCD с разрешением FHD+. Камера для селфи содержит 13-мегапиксельный сенсор. Основная камера объединяет сенсоры на 48 Мп и 5 Мп.

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