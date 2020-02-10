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Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены

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Компания Xiaomi осенью 2018 года анонсировала флагманский смартфон Mi 8 Pro. Он стал первым решением производителя из Поднебесной на российском рынке с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Была ещё версия Mi 8 Explorer Edition, но она за пределами Китая не появилась, если мы говорим об официальных продажах.

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Xiaomi Mi 8 Pro появился в России в ноябре 2018 года по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей. Флагман стал одним из немногих смартфонов, который не подешевел со временем. Однако, сегодня его можно приобрести за половину полной стоимости – 19 995 рублей.

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В 18:00 по Московскому времени на официальном сайте Mi.com стартовала акция, в рамках которой флагман образца 2018 года предлагается со скидкой 50%. На момент написания заметки в продаже осталось только 17 устройств, а действует предложение до 20:59.

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Модель несёт на борту 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Ёмкость встроенной батареи составляет 3000 мАч, а мощность быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ проводным путём – 18 Вт.

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В России Xiaomi Mi 8 Pro предлагается в расцветке «Прозрачный титан» с прозрачной тыльной стороной. Сзади во флагмане установлена сдвоенная основная камера в вертикальной ориентации. Она имеет главный модуль и телеобъектив с двукратным оптическим приближением. Разрешение каждого из них составляет 12 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD.

На лицевой стороне расположился экран OLED с поддержкой HDR10. Разрешение составляет 1080 х 2248 точек, а диагональ – 6,21 дюйма. Вверху в широкой «чёлке» вместе с 20-мегапиксельной фронтальной камерой установлены компоненты системы 3D-распознавания лиц. В Xiaomi Mi 8 Pro нет разъёма для наушников и защиты от воды.

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Корпус устройства сделан из стекла и металла. Из прочего можно отметить NFC, порт USB-C, адаптеры Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Габаритные размеры смартфона составляют 154,9 х 74,8 х 7,6 мм, а масса – 177 г. Купить Xiaomi Mi 8 Pro по акционной цене 19 995 рублей можно по ссылке ниже.

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