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Тайваньский производственный гигант MSI анонсировал новый игровой монитор с ровной панелью. Модель называется MSI Optix G241.

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Новинка построена на базе 23,8-дюймовой матрицы IPS с частотой обновления 144 Гц. Разрешение монитора составляет 1920 х 1080 пикселей, а углы обзора – 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

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За улучшение плавности изображения отвечает технология AMD FreeSync. Время отклика равно 1 мс. Дисплей имеет яркость 250 нит. Коэффициент типовой контрастности составляет 1000 к 1, а динамической – 100 000 000 к 1. По словам производителя, матрица обеспечивает 95-процентный охват цветового диапазона DCI/P3. Покрытие пространства sRGB – 128%.

MSI Optix G241 отличается тонкими рамками сверху, справа и слева от матрицы. MSI заявила технологии Anti-Flicker и Less Blue Light, которые отвечают за снижение нагрузки на глаза при продолжительных игровых сессиях.

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Список интерфейсов в новинке тайваньской компании оказался не самым богатым. Так, игровой монитор обзавёлся двумя разъёмами HDMI 1.4b и получит один порт DisplayPort 1.2a. По словам производителя, энергопотребление новинки не будет превышать порог 25 Вт.

Стоимость MSI Optix G241 пока что остаётся неизвестной. Дата старта продаж нового игрового монитора также не уточняется.