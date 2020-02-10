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Южнокорейская компания Samsung в первом квартале 2020 года анонсирует модель среднебюджетного уровня Galaxy M31. Стоимость и точная дата премьеры пока что остаются неизвестными, но технические характеристики уже появились на просторах всемирной паутины.



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Samsung Galaxy M31 будет оборудован фирменным 10-нанометровым мобильным процессором Exynos 9611. Однокристальная система имеет ядра с частотой от 1,7 ГГц до 2,3 ГГц и графический чип Mali-G72 MP3. Чип будет работать в связке с 4/6 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Встроенный флэш-накопитель будет характеризоваться вместимостью 64/128 ГБ соответственно.

Подсистема питания в Samsung Galaxy M31 будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч. На лицевой панели будущей новинки расположится фирменная матрица Infinity-U с каплевидным вырезом, выполненная по технологии Super AMOLED. Она будет характеризоваться разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйм

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Основная камера будет построена на базе четырёх объективов. Пока что известно разрешение только главного. Он будет представлен 64-мегапиксельным датчиком изображения Samsung GW1. Из прочего отметим операционную систему Android 10 с фирменным программным обеспечением One UI 2.0 сразу из коробки, встроенный в экран дактилоскопический сканер и 15-ваттную быструю зарядку по проводу.