AMD Ryzen 3 4300U смог обойти Ryzen 5 3500U в 3DMark 11
В прошлом месяце компания AMD на выставке потребительской электроники CES 2020 в США представила гибридные процессоры семейства Renoir для мобильных персональных компьютеров. Первые ноутбуки в продаже появятся в этом месяце, а сейчас практически с каждым днём появляется всё больше результатов тестов APU американского процессорного гиганта в бенчмарках.
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Несколько часов назад мы писали о том, что Ryzen 7 4800HS смог обойти чипы Ryzen 7 2700X и Intel Core i7-9700K в тестовом пакете 3DMark Time Spy. Теперь же стали известны результаты Ryzen 3 4300U в программном обеспечении 3DMark 11.
рекламаПоказатель Physics Score составил 6626 «попугаев». Это примерно на 20% больше по сравнению с тем, сколько набирает гибридный процессор прошлого поколения Ryzen 5 3500U. Напомним, что он имеет четыре ядра, восемь потоков, частоту от 2,1 ГГц до 3,8 ГГц и выполняется по 12-нанометровой технологии. Требования по теплоотводу – 15 Вт.
В тесте для оценки производительности графического ядра программное обеспечение присудило платформе Ryzen 3 4300U 3338 «попугаев». Чип Ryzen 5 3500U набирает примерно столько же. Он имеет графику Radeon Vega 8 с 512 потоковыми процессорами и частотой 1,2 ГГц.
рекламаЧто касается APU Ryzen 3 4300U, он выполнен по 7-нанометровой технологии FinFET. CPU представлен квартетом ядер с частотой от 2,7 ГГц в базовом режиме до 3,7 ГГц при максимальной однопоточной нагрузке. Многопоточность не поддерживается. TDP составляет 15 Вт. Графика представлена GPU Vega 5 с частотой 1,4 ГГц и 320 потоковыми процессорами.
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