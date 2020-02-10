Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy

для раздела Блоги
11
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Месяц назад в рамках выставки потребительской электроники были анонсированы гибридные процессоры Ryzen 4000H и Ryzen 4000U, ориентированы на более и менее производительные ноутбуки соответственно. Первые готовые решения на базе новых APU начнут появляться на рынке уже в текущем месяце. А сегодня сетевой информатор APISAK поделился результатом теста процессора Ryzen 7 4800HS в программном обеспечении 3DMark.

реклама

В тестовом пакете Time Spy новый чип смог набрать 8730 «попугаев». Такой показатель позволил новому гибридному процессору обойти Intel Core i7-9700, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 4800H, которым программное обеспечение присудило 8200 пунктов, 8600 пунктов и 8350 пунктов соответственно. До чипа Ryzen 7 3700X, который смог набрать в бенчмарке 10 180 баллов, модель не смогла добраться.

реклама

Напомним, что Ryzen 7 4800HS имеет только одно отличие в характеристиках по сравнению с Ryzen 7 4800H. Оно заключается в тепловыделении. Требования по теплоотводу снижены с 45 ВТ до 35 Вт. Ryzen 7 4800HS также имеет восемь ядер с частотой 2,9 ГГц в обычном режиме и 4,2 ГГц при разгоне, поддерживает многопоточность, а кэш-памяти третьего уровня предусмотрено 8 МБ.

Процессор построен на архитектуре Zen 2 и выполняется по 7-нанометровой технологии FinFET. Новинка компании AMD имеет встроенный GPU Radeon RX Vega 7 с частотой 1,6 ГГц и поддерживает работу с оперативной памятью DDR4-3200 и LPDDR4-4266.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
19
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
137
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
14
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
34
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
28

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 137
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
173
Самая быстрая видеокарта AMD - Big Navi получила дату анонса
80
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
159
В сети засветился ещё один флагманский процессор AMD серии Ryzen 9 4000
195
AMD объяснила, как раскрыть потенциал всех 64 ядер
61
Apple выпустит самый дорогой смартфон с объективом более 1 миллиарда пикселей
30
ФАС не разрешила РЖД закупиться Эльбрусами на миллиард
191
Под руководством Джима Келлера Intel будет каждые пять лет разрабатывать архитектуру с нуля
92
NVIDIA отказывается от участия в MWC 2020 из-за опасений за жизнь сотрудников
10
Жёсткие диски объёмом 80 ТБ готовятся выйти на рынок в ближайшие годы
40
MSI анонсировала 31.5” Full HD монитор с частотой обновления 180 Гц
25
Издатель Serious Sam 4 опубликовал ещё несколько секунд «экранного» геймплея новинки
20
Новый трейлер Gamedec — мрачной киберпанк-игры, где внезапно можно построить свою «весёлую ферму»
3
Counter-Strike Global Offensive установила абсолютный рекорд «онлайна»
17
Windows получила нового руководителя, который обещает ещё больше инноваций для пользователей
37
Metro Exodus не выйдет в GOG в ближайшем будущем
24
AMD Ryzen Threadripper 3990X на частоте 5.4 ГГц обновил рекорд wPrime 1024M
23
OPPO Reno3 Vitality представлен официально: Snapdragon 765G, NFC, Android 10 за 430 долларов
3
Баг Windows 7 не позволяет выключить компьютер
20
Moto G Stylus и Moto G8 Power представлены официально: Snapdragon 665, Android 10 и стереодинамики по привлекательной цене
2

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
19
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
62
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
27
ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое
6
ТОП 7 самых продвинутых игрушечных робота с Aliexpress для детей: интеллектуальный программируемый щенок, летающая акула на управлении и многое другое
3
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
7

Сейчас обсуждают

RadeoForce
13:30
Завидуй молча, твоему мутанту 1080 это едва по силам😆
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
RadeoForce
13:29
В среднем 10%, но на дх12 это не распространяется - правильно настроенная вега64, как в данном обзоре, обскакивает 1080 и 2070 в Gears 4, 5, несмотря на уе4
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
Docent
13:26
У Феникса в тесте он же слился бы и пню 4500. Не важно, как работает девайс-важно, кто "попугаев" считает...
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
RadeoForce
13:26
Все еще проще - большинство игроделов под нвидиа танцует, а радеоны потом патчами дотягивают. Сурово, но факт
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
Василий Власюк
13:26
Интел брали не встройку амд, а выделенный чип с hbm памятью.
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
Astaroth_AiR
13:26
тащить про архитектуру ускорителей вычислений в домашний сегмент получается дорого и не очень эффективно. Р7 не даст соврать Это помимо того что здоровенные 128юнитные чипы лучше продавать в продуктах...
Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона
Astaroth_AiR
13:24
нет и не может быть какого-то одного объективного бенчмарка бенчмарк суть проекция эффективности устройства на какую-то одну гипотетическую задачу
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
OgoGoLog
13:23
Аблан? Собакаблан? "Нипонятна", а так лайк.
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
RadeoForce
13:20
даже догонит стоковую 2070
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
mo3ulla
13:17
перестаньте уже насиловать в извращенной форме труп . закопайте беднягу
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем