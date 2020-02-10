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Месяц назад в рамках выставки потребительской электроники были анонсированы гибридные процессоры Ryzen 4000H и Ryzen 4000U, ориентированы на более и менее производительные ноутбуки соответственно. Первые готовые решения на базе новых APU начнут появляться на рынке уже в текущем месяце. А сегодня сетевой информатор APISAK поделился результатом теста процессора Ryzen 7 4800HS в программном обеспечении 3DMark.

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В тестовом пакете Time Spy новый чип смог набрать 8730 «попугаев». Такой показатель позволил новому гибридному процессору обойти Intel Core i7-9700, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 4800H, которым программное обеспечение присудило 8200 пунктов, 8600 пунктов и 8350 пунктов соответственно. До чипа Ryzen 7 3700X, который смог набрать в бенчмарке 10 180 баллов, модель не смогла добраться.

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Напомним, что Ryzen 7 4800HS имеет только одно отличие в характеристиках по сравнению с Ryzen 7 4800H. Оно заключается в тепловыделении. Требования по теплоотводу снижены с 45 ВТ до 35 Вт. Ryzen 7 4800HS также имеет восемь ядер с частотой 2,9 ГГц в обычном режиме и 4,2 ГГц при разгоне, поддерживает многопоточность, а кэш-памяти третьего уровня предусмотрено 8 МБ.

Процессор построен на архитектуре Zen 2 и выполняется по 7-нанометровой технологии FinFET. Новинка компании AMD имеет встроенный GPU Radeon RX Vega 7 с частотой 1,6 ГГц и поддерживает работу с оперативной памятью DDR4-3200 и LPDDR4-4266.