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Xiaomi снижает цены на смартфоны и дарит подарки на День святого Валентина в России

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Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
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Китайская компания Xiaomi недавно проводила в России зимнюю распродажу на официальном сайте, которая началась в последних числах января и завершилась в феврале. Недолго цены продержались на «обычном» уровне. В честь 14 февраля компания вновь снижает стоимость некоторых смартфонов, а также дарит подарки при покупке техники и аксессуаров в официальном магазине Mi.com.

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Начнём с категории «Горячие смартфоны». Здесь пользователям предлагаются четыре модели со скидкой в размере 500 рублей и спортивным браслетом Mi Smart Band 4, он же просто Mi Band 4, за 1 рубль. Его официальная рекомендованная стоимость составляет 2990 рублей.

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Первый смартфон – Xiaomi Mi Note 10. Это дебютный телефон на рынке со 108-мегапиксельным датчиком изображения. Устройство выделяется пятимодульной основной камерой с двумя телеобъективами для 2-кратного и 5-кратного оптического зума.

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Xiaomi Mi Note 10 (Mi Note 10 Pro)

В Xiaomi Mi Note 10 установлен аккумулятор ёмкостью 5260 мАч, а вычислительным центром выступает однокристальная система Snapdragon 730G, выполненная по 8-нм техпроцессу. Также выделить нужно 32-Мп камеру для селфи, разъём для гарнитуры и NFC. Корпус смартфона сделан из стекла и металла, а на лицевой панели обосновался экран OLED со встроенным дактилоскопическим сканером, поддержкой HDR и яркостью 600 нит. Дисплей имеет диагональ 6,47 дюйма, разрешение Full HD+ и изогнутые боковые грани.

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Xiaomi Mi Note 10 в модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Обойдётся в 39 490 рублей с учётом скидки. Также в рамках распродажи предлагается версия Pro с накопителем на 256 ГБ при 8 ГБ оперативной памяти. Её стоимость по акции составила 43 490 рублей. Правда, в случае с продвинутой версией покупателям придётся обойтись без спортивного браслета.

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Xiaomi Redmi Note 8T

Третья модель – Redmi Note 8T. Смартфон имеет экран IPS с разрешением Full HD+, диагональ которого равна 6,3 дюйма. Основная камера получила сенсор на 13 Мп, а тыльная представлена матрицами на 48 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последняя соединена с широкоугольной оптикой.

Также в смартфоне установлены АКБ на 4000 мАч, 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 665, разъём для наушников и чип NFC. Издание GSMArena назвало Redmi Note 8T лучшим решением среднего класса в 2019 году.

Смартфон комплектуется 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64/128 ГБ встроенной. В зависимости от модификации стоимость устройства составляет от 13 490 рублей до 17 490 рублей. Версия с 3 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ в синей расцветке по ссылке ниже с промокодом LOVEMI доступна со скидкой 14%.

Купить Redmi Note 8T (3/32 ГБ) за 12 031 рубль

И последний аппарат в категории «Горячие смартфоны» называется Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Эта модель смогла стать бестселлером, даже несмотря на наличие под капотом мобильного процессора Helio G90T от MediaTek. Смартфон с 12-нм однокристальной системой на борту раньше возглавлял рейтинг производительности среднего класса по версии AnTuTu.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, экран IPS формата Full HD+, 20-мегапиксельную фронталку и четырёхмодульную основную камеру. В этой модели состоялся дебют сенсора на 64 Мп производства Samsung. Остальные три модуля такие же, как в Redmi Note 8T. Чип NFC также имеется.

Смартфон получил 6 ГБ ОЗУ, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 64/128 ГБ данных в зависимости от комплектации. Стоимость составляет 17 490 рублей и 19 490 рублей соответственно с учётом скидки. По ссылке ниже с промокодом LOVEMI топовая модификация доступна со скидкой 14% в сером цвете корпуса.

Купить Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) за 17 191 рубль

В категории «Смартфоны со скидкой» представлено ещё шесть девайсов. В рамках распродажи сэкономить можно от 1991 рубля до 4500 рублей. Субфлагман Xiaomi Mi 9T, который в конце прошлого года был снят с производства, доступен со скидкой в размере 3500 рублей. Акционная цена модели составляет 22 490 рублей за модификацию 6/64 ГБ.

Xiaomi Mi 9T

Главная особенность Xiaomi Mi 9T – выдвижная фронтальная камера на 20 Мп. Основная камера в смартфоне имеет три модуля, включая «ширик» и телеобъектив с двукратным зумом, а венцом выступает 48-мегапиксельный универсальный модуль.

Сердцем смартфона стала 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Также выделить нужно NFC, USB-C и разъём для наушников. Ёмкость аккумулятора – 4000 мАч.

3500 рублей также можно сэкономить при покупке моделей Xiaomi Mi 9 Lite и Redmi Note 7. Первая работает на базе 10-нанометрового чипсета Snapdragon 712. Смартфон позиционируется в качестве доступного камерофона. Он имеет 32-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Xiaomi Mi 9 Lite

Ёмкость аккумулятора составляет 4030 мАч. Прочие параметры включают экран OLED с интегрированным дактилоскопом и разрешением Full HD+, NFC и Mini-Jack. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составляет 19 490 рублей.

Вторая модель комплектуется 14-нм процессором Snapdragon 660. Ёмкость АКБ равна 4000 мАч. Спереди установлен дисплей IPS формата Full HD+. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп, а фронтальная – 13 Мп.

Xiaomi Redmi Note 7

В Xiaomi Redmi Note 7 нет чипа NFC. Корпус сделан из пластика и имеет защиту от брызг. Стоимость версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 Гб энергонезависимой памяти с учётом скидки составляет 10 490 рублей.

Ещё одним выгодным предложением выглядит модель Xiaomi Mi A3 в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. На неё действует скидка 4500 рублей.

Смартфон предлагает стоковую версию Android. Сейчас он работает на ОС Android 9, но вскоре будет обновлён до Android 10, а к концу 2020 года можно ждать появление Android 11.

Xiaomi Mi A3

Модель оборудована процессором Snapdragon 665, 6,09” экраном OLED с разрешением HD+ и 20-мегапиксельной фронталкой. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Здесь она такая же, как в Mi 9 Lite. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под экран. В Mi A3 также есть разъём для наушников, ИК-порт и аккумулятор на 4030 мАч. NFC отсутствует.

В этой же категории по акции предлагаются более скромные смартфоны – Redmi 6A и Redmi 7A. Первый в модификации 2/32 ГБ стоит 5290 рублей, а цена второго составляет 5699 рублей, но он предлагает вдвое меньше постоянной памяти.

Отдельно также выделим смартфон Xiaomi Mi 9, при покупке которого в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ энергонезависимой за 1 рубль можно получить ещё и универсальную мобильную батарею. Стоимость модели составляет 29 490 рублей.

Xiaomi Mi 9

Флагман образца 2019 года уже через несколько дней получит преемника. Несмотря на это, Mi 9 всё ещё остаётся актуальным смартфоном на мощном процессоре. В основу положена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865.

Xiaomi Mi 9 имеет OLED-панель формата FHD+ диагональю 6,39 дюйма с каплевидным вырезом под 20-Мп фронталку. Тыльная камера получила основной и широкоугольный модули на 48 Мп и 16 Мп соответственно, а также 12-мегапиксельный телеобъектив с двукратным оптическим увеличением. Ёмкость комплектной батареи составляет 3300 мАч. Смартфон поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку. Мощность составляет 27 Вт и 20 Вт соответственно.

Xiaomi Mi 9

Из прочих предложений можно отметить Xiaomi Mi 9T Pro на Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ за 33 490 рублей; субфлагман Mi 9 SE (6/64 ГБ) стоимостью 24 490 рублей, а также Redmi 8 и Redmi 8A. При покупке на сумму от 5000/10 000 рублей предусмотрена скидка в размере 300/500 рублей на телевизоры Mi TV четвёртого поколения, приставку Mi Box S, спортивные трекеры, наушники, портативные колонки, ноутбук Mi Laptop Air 13.3 и прочую технику китайской компании. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

РАСПРОДАЖА XIAOMI В РОССИИ КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

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