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Смартфон Pocophone F1 был анонсирован в конце лета 2018 года. Его оценили в 300 долларов в базовой модификации. Фишкой модели стало наличие при низкой цене однокристальной системы Snapdragon 845, выполненной по 10-нанометровой технологии.

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Сегодня, 7 февраля, компания Xiaomi в лице вице-президента и главы бренда Redmi заявила о прекращении производства смартфона Redmi K20 Pro. Теперь же генеральный директор Poco India сообщил, что Pocophone первого поколения отправляется по тому же пути. Производство официально прекращается, но компания намерена и дальше выпускать обновление программного обеспечения. Напомним, что в продаже Pocophone F1 появился с операционной системой Android Oreo, но недавно начал обновляться до Android 10.

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Прекращение производства связывают со скорым выходом модели нового поколения. Отметим, что на прошлой неделе был выпущен Poco X2. Но он лишь оказался переименованной версией Redmi K30. Следующей новинкой станет Pocophone F2. Девайс будет построен на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865.

Что касается оригинальной модели. Её ещё можно заказать с AliExpress по цене около 230 долларов в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Эта сумма немного превышает порог беспошлинного ввоза, но даже с учётом налога, который составил около 2 долларов, смартфон окажется дешевле, чем в России. Согласно Яндекс.Маркет, стоимость Xiaomi Pocophone F1 в конфигурации 6/128 ГБ стартует с 17 250 рублей. В то же время официальная рекомендованная цена составляет 25 990 рублей на сайте Mi.com.

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Помимо топового процессора модель предлагает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и системой охлаждения LiquidCool, экран IPS с широким вырезом для динамика, сенсоров и 20-мегапиксельной фронталки. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 5 Мп. Чипа NFC в смартфоне нет. Корпус изготовлен из пластика.