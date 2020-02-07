Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi в конце прошлой осени с интервалом в один день сняла с продаж сначала флагманский смартфон Mi 9, а затем субфлагманскую модель Mi 9T. Как стало известно сегодня, производство ещё одного флагманского решения производителя из Поднебесной приказало долго жить. На этот раз речь идёт о модели Xiaomi Redmi K20 Pro.

реклама

Об этом на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo сообщил глава бренда Redmi Лю Вейбинг. Он завил, что жизненный цикл одного из самых продаваемых устройств компании завершится уже в этом месяце. Производиться телефон больше не будет, а продажи продолжаться до завершения всех складских запасов.

реклама

Снятие Redmi K20 Pro с продаж связывают со скорым анонсом модели нового поколения. Она будет представлена в начале второго квартала 2020 года и получит мобильный процессор Snapdragon 865. Сам же Redmi K20 Pro на днях удостоился дизайнерской премии IF Design Award 2020 – той самой, в которой одним из лучших стал не поступивший в продажу смартфон Meizu Zero без клавиш, разъёмов и отверстий.

реклама

Напомним, что Xiaomi Redmi K20 Pro был анонсирован в конце весны прошлого года. Он стал первым флагманским смартфоном китайского бренда Redmi. Модель обзавелась мобильным процессором Snapdragon 855, выполненным по 7-нанометровой технологии. Главной особенностью устройства является 20-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера.

В Redmi K20 Pro также есть 6,39” экран OLED со встроенным биометрическим сканером, поддержкой HDR10 и 100-процентным отображением цветового диапазона DCI-P3. Основная камера в смартфоне представлена модулями на 48 Мп (стандартный), 8 Мп (телеобъектив) и 13 Мп (широкоугольный). Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 27 Вт.

реклама

Флагман образца прошлого года может похвастаться наличием всех основных беспроводных интерфейсов. Также есть разъём для наушников, инфракрасный излучатель и USB-C. Работает устройство на операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11.

реклама

Xiaomi Redmi K20 Pro может нести на борту до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной. Стоимость смартфона на AliExpress составляет в зависимости от комплектации от 370 долларов до 420 долларов. За то время, что флагман присутствует на рынке, он разошёлся тиражом свыше 5 млн единиц.