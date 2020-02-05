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Китайская компания Honor представила в России новый смартфон на старом железе. Он называется Honor 20 Lite. Это уже третья модель производителя из Поднебесной с таким названием. Ещё по одной продаётся в странах Западной Европы и в Китае, причём это всё ­– разные устройства.

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Honor 20 Lite для российского рынка комплектуется экраном IPS с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Дисплей имеет диагональ 6,15 дюйма и разрешение Full HD+. На тыльной панели новинки располагаются три модуля основной камеры, вспышка и дактилоскопический сенсор для разблокировки смартфона.

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Сердцем модели выступает уже до боли всем знакомая 12-нанометровая однокристальная система Kirin 710, дополненная 4 ГБ оперативной памяти. Мобильный процессор имеет по четыре ядра Cortex-A53 и Cortex-A73, которые трудятся с частотой 1,7 ГГц и 2,2 ГГц соответственно. Графикой занимается ускоритель ARM Mali-G51 MP4. Подсистема хранения данных представлена накопителем вместимостью 128 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3340 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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Основная камера представлена тремя модулями разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Светосила оптики – f/1,8, f/2,4 и f/2,4 соответственно. Камера для селфи обзавелась 24-мегапиксельным датчиком изображения, соединённым с объективом диафрагмой f/2. Обе камеры поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта и могу записывать видео с максимальным разрешением Full HD.

Honor 20 Lite работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie, дополненной фирменным программным обеспечением Magic UI 2.1.0, и имеет предустановленные Google Mobile Services. Габаритные размеры смартфона составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а масса – 159 г. Новинка поддерживает работу с двумя SIM-картами. Заявлены диапазоны B38, B1, B3, B4, B7, B8 и B20. Из прочих параметров можно отметить NFC, разъём для наушников, порт USB-C, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой работы в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

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Старт предварительных заказов на Honor 20 Lite в России запланирован на 7 февраля 2020 года. Предлагаться модель будет в четырёх цветовых вариантах: «Сине-фиолетовый», «Ледяной белый», «Полночный чёрный» и «Сияющий ультрамарин». Купить новинку можно будет начиная с 14 февраля.

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Как отмечалось в начале заметки, в Китае и Европе уже давно продаются смартфоны под названием Honor 20 Lite. При этом обе модели отличаются от той, что сегодня представили в России. Китайская версия имеет аккумулятор на 4000 мАч и 6,3-дюймовый дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Европейская версия обзавелась аккумулятором на 3400 мАч, дисплеем диагональю 6,21 дюйма, 32-мегапиксельной фронталкой, осталась без быстрой зарядки и получила более скромную основную камеру. Honor 20 Lite для российского рынка, по сути, является копией модели Huawei P30 Lite, которая продаётся в некоторых европейских странах.