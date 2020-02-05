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Huawei обновит до EMUI 10 флагман 2016 года

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Китайская компания Huawei продолжает выпускать обновления для смартфонов, которые на данный момент работают на базе операционной системы Android 9 с оболочкой EMUI 9. На этот раз сообщается о скором старте распространения апдейта для флагманской модели образца далёкого 2016 года, которую даже в продаже найти уже сложно.

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Речь идёт о смартфоне под названием Huawei Mate 9. Его представили в ноябре 2016 года, а спустя месяц он появился на рынке с предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat и проприетарными надстройками EMUI 5.

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Спустя годы модель сначала получила операционную систему Android 8 Oreo вместе с оболочкой EMUI 8, а затем фирменное программное обеспечение EMUI 9 принесло ОС Android 9.0 Pie. Сегодня стало известно о скором выходе EMUI 10 на базе Android 10 для бывшего флагмана Huawei Mate 9. Таким образом, смартфон получит уже третье крупное обновление.

Напомним, что флагманская модель образца 2016 года обзавелась мобильным процессором Kirin 960, выполненным по 16-нанометровой технологии. Что интересно, Honor 9 с этой же однокристальной системой останется без EMUI 10, поскольку, по словам производителя, он не имеет необходимой производительности для работы новой версии программного обеспечения.

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В Huawei Mate 9 установлена сдвоенная основная камера разрешением 12 Мп + 20 Мп. Второй модуль – монохромный. В камере есть оптическая стабилизация, а видео можно записывать в формате 4K UHD с частотой 30 к/сек. Селфи-камера в смартфоне построена на 8-мегапиксельном датчике изображения.

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Флагман 2016 года заключён в алюминиевый корпус с двумя широкими пластиковыми вставками под антенны сверху и снизу задней панели. Сзади также располагается биометрический сканер. Лицевая сторона Huawei Mate 9 содержит 5,9-дюймовый Full HD экран на базе матрицы IPS с соотношением сторон 16 к 9. Из остального стоит отметить разъём для наушников, NFC, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной быстрой зарядки по проводу, USB-C и стереодинамики.

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