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Авторы программного обеспечения AnTuTu вслед за публикацией рейтинга самых мощных флагманов поделились десяткой самых производительных смартфонов среднего класса, которые были протестированы бенчмарком в течение января 2020 года. Немного неожиданно первую строчку заняла модель, оборудованная мобильным процессом тайваньской компании MediaTek.

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OPPO Reno3 5G Лидером стал смартфон OPPO Reno3 5G, который был анонсирован в конце декабря и в последний день прошлого года появился в продаже. В его состав вошёл мобильный процессор Dimensity 1000L тайваньской компании MediaTek. Чипсет имеет ядра Cortex-A55 и Cortex-A77, а также встроенный 5G-модем и графический ускоритель Mali-G77.

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OPPO Reno3 5G в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной смог набрать 297 965 «попугаев». Стоимость смартфона с завода в Китае составила 480 долларов.

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Ещё одна модель на базе процессора с 5G-модемом заняла второе место в рейтинге производительности по версии AnTuTu. Ею стал смартфона vivo X30 Pro 5G, который вышел чуть менее двух месяцев назад. Вычислительным центром является 8-нанометровый мобильный процессор Exynos 980 производства южнокорейской компании Samsung.

vivo X30 Pro 5G реклама Модель комплектуется 8 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ энергонезависимой памяти. Лидеру рейтинга она уступила свыше 71 000 «попугаев». Результат девайса составляет 326 851 «пункт», а его рекомендованная цена в Китае – 575 долларов. Модель комплектуется 8 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ энергонезависимой памяти. Лидеру рейтинга она уступила свыше 71 000 «попугаев». Результат девайса составляет 326 851 «пункт», а его рекомендованная цена в Китае – 575 долларов.

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Несколько месяцев назад авторы программного обеспечения начали публиковать рейтинги производительности флагманских смартфонов и моделей среднего класса. Но, как видим, это весьма условное разделение. Например, уже упомянутая модель vivo X30 Pro стоит почти на 200 долларов дороже, чем vivo iQOO Neo 855 Racing Edition на чипе Snapdragon 855 Plus.

Топ-3 замкнул Xiaomi Redmi K30 5G. Это первый в мире смартфон на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 765G. В модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти модель смогла набрать 322 927 «попугаев». В продаже смартфон с начала января текущего года. Его стоимость составляет от 285 долларов до 410 долларов в зависимости от комплектации. Правда, версия 8/256 ГБ пока не продаётся.

Вслед за моделью китайской компании Xiaomi идёт OPPO Reno3 Pro 5G. Он работает на базе того же процессора, но имеет 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Ёмкость встроенного накопителя – 128 ГБ. В AnTuTu девайс смог набрать 320 597 очков. С завода цена устройства составила 570 долларов.

С пятого по седьмое место обосновались три смартфона на базе мобильного процессора HiSilicon Kirin 810, выполненного по 7-нанометровой технологии. Выше всех разместился Honor 9X Pro в модификации 8/256 ГБ. Результат составил 311 226 пунктов. Строчкой ниже находится Huawei nova 6 SE с тем же объёмом оперативки и накопителем вдвое меньшего объёма. Набрал он 305 797 баллов. Седьмая позиция досталась Honor 20S с 6 ГБ оперативной памяти 128 ГБ ПЗУ. Ему программное обеспечение присудило 303 127 «попугаев».

На восьмом месте в рейтинге разместился Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а на девятом – Redmi K30. Первая модель оснащена процессором Helio G90T в паре с 6 ГБ ОЗУ, а вторая получила Snapdragon 730G в связке с 8 ГБ оперативной памяти и сегодня, 4 февраля, была представлена в Индии как Xiaomi Poco X2. Результат в бенчмарке – 289 696 баллов и 275 323 балла соответственно.