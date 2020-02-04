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Авторы программного обеспечения AnTuTu по традиции опубликовали новый рейтинг производительности смартфонов на базе операционной системы Android. На этот раз в него вошли модели, которые проходили тесты на производительность в бенчмарке в течение первого месяца нового года.

vivo iQOO Neo 855 Racing Edition реклама В десятку вошло три смартфона китайской компании vivo, и все они расположились наверху рейтинга, оккупировав пьедестал. В новом списке сразу две модели смогли побить отметку 500 000 «попугаев». Лидером стал vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Устройство комплектуется 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855 Plus. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти в бенчмарке смогла набрать 504 796 «попугаев». Стоимость смартфона на AliExpress стартует с 400 долларов. В десятку вошло три смартфона китайской компании vivo, и все они расположились наверху рейтинга, оккупировав пьедестал. В новом списке сразу две модели смогли побить отметку 500 000 «попугаев». Лидером стал vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Устройство комплектуется 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855 Plus. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти в бенчмарке смогла набрать 504 796 «попугаев». Стоимость смартфона на AliExpress стартует с 400 долларов.





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Менее трёх тысяч очков ей уступила модель vivo iQOO Pro 5G в модификации 8 ГБ + 256 ГБ. Её представили летом прошлого года, и она также получила мобильный чип Snapdragon 855 Plus. Однокристальная система дополнена 5G-модемом Snapdragon X50. Заплатить за смартфон на AliExpress придётся от 520 долларов.





vivo NEX 3 5G реклама Тройку лидеров замкнул vivo NEX 3 5G. Он имеет ту же аппаратную платформу, что и смартфон, занявший вторую строчку. Несмотря на это, флагман набрал 498 223 «попугая». Фишка представителя третьего поколения серии NEX – так называемый «экран-водопад». Модель продаётся в Китае по цене от 700 долларов. Версия без поддержки сотовой связи по стандарту 5G обойдётся примерно на 70 долларов дешевле, но и объём встроенной памяти урезан вдвое. Тройку лидеров замкнул vivo NEX 3 5G. Он имеет ту же аппаратную платформу, что и смартфон, занявший вторую строчку. Несмотря на это, флагман набрал 498 223 «попугая». Фишка представителя третьего поколения серии NEX – так называемый «экран-водопад». Модель продаётся в Китае по цене от 700 долларов. Версия без поддержки сотовой связи по стандарту 5G обойдётся примерно на 70 долларов дешевле, но и объём встроенной памяти урезан вдвое.





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После трёх смартфонов компании vivo идут две модели OnePlus. Выше расположилась версия 7T Pro, которая смогла набрать в тесте на производительность 496 134 «попугая». Обычный OnePlus 7T уступил старшей модели менее 500 баллов. Оба смартфона несут на борту 7-нанометровую систему-на-кристалле Snapdragon 855 Plus в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а также встроенный флэш-накопитель UFS 3.0 на 256 ГБ.

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OnePlus 7T Pro на AliExpress можно купить приблизительно за 645 долларов в модификации 8/256 ГБ. Версия с 12 ГБ ОЗУ стоит дороже на 130 долларов. OnePlus 7T предлагается по цене от 485 долларов за конфигурацию 8/128 ГБ.

ASUS ROG Phone II расположился на шестой строчке, а вслед за ним идёт Realme X2 Pro. Оба аппарата укомплектованы 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и чипсетом Snapdragon 855 Plus. Игровой смартфон тайваньской компании набрал 491 491 пункт. Модели Realme X2 Pro программное обеспечение присудило примерно на 7000 «попугаев» меньше.

На восьмой лишь позиции обосновался первый смартфон в рейтинге, который работает на базе Kirin 990 5G. Флагман Honor View 30 Pro 5G в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ пользовательской памяти смог набрать 481 121 «пункт». Замкнул десятку самых мощных телефонов на ОС Android ещё один аппарат с процессором Kirin 990 5G. Им стал Huawei Mate 30 Pro 5G в конфигурации 8/256 ГБ, а его результат составил 472 698 «попугаев».

Huawei Mate 30 Pro 5G Между двумя моделями на базе однокристальной системы Kirin 990 5G расположился ещё один аппарат с чипсетом Snapdragon 855 Plus. Девятая строчка досталась флагману OPPO Reno Ace в модификации 8/256 ГБ. Ему бенчмарк AnTuTu присудил 476 144 очков.

Как видим в рейтинг производительности за январь 2020 года не попало ни одного смартфона китайской компании Xiaomi. Зато от корпорации BBK Electronics в десятку вошло сразу семь моделей.