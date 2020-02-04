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Компания Xiaomi на прошлой неделе намекнула на планы анонсировать смартфон Poco X2 уже 4 февраля. За это время она мало что рассказала об устройстве, но на это есть свои причины. А сегодня модель была представлена официально.

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Смартфон второго поколения является преемником Pocophone F1 и есть вероятность, что в Европе он будет продаваться как Pocophone X2. Однако многих может расстроить то, что новинка не взяла у предшественника главной особенности – самый топовый процессор задёшево. Да, Xiaomi Poco X2 построен на 8-нанометровом чипе Snapdragon 730G, производительности которого будет хватать для игр, но всё же модель первого поколения получила чип Snapdragon 845.

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Новинке досталась платформа, которую анонсировали ещё в начале прошлого года, но использовать часто начали только несколько месяцев назад. Всё же обычная версия, Snapdragon 730, пользовалась большей популярностью у ОЕМ-компаний. Snapdragon 730G имеет восемь ядер с пиковой частотой 2,2 ГГц и графику Adreno 618.

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Xiaomi Poco X2 комплектуется 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 2133 МГц. Вместимость встроенного накопителя UFS 2.1 может составлять 64/128/256 ГБ, хотя была информация, что новинка останется без версии с 256 ГБ постоянной памяти. Слот под microSD отсутствует.

Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мАч. Девайс поддерживает быструю зарядку по проводу через USB-C. Мощность составляет 27 Вт. Также нужно отметить набор беспроводных интерфейсов, включающий чип NFC; операционную систему Android 10 с пакетом программного обеспечения MIUI 11; поддержку кодеков aptx-X (HD); инфракрасный излучатель.

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Xiaomi Poco X2 заключён в металлический каркас с двумя стеклянными панелями спереди и сзади. Обе изготовлены из стекла Corning Gorilla Glass пятого поколения. На лицевой стороне установлен жидкокристаллический экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20 к 9. Он имеет диагональ 6,67 дюйма, а главной особенностью является частота обновления 120 Гц. Ввиду использования матрицы IPS биометрический сканер обосновался на правом торце. Размеры новинки составляют 165,3 х 76,6 х 8,79 мм, а вес – 208 г.

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В правом верхнем углу дисплея есть два круглых отверстия для фронтальной камеры. Главный модуль имеет разрешение 20 Мп. Он построен на сенсоре оптического формата 1/3,4 дюйма. За размытие фона отвечает матрица на 2 Мп с размером пикселя 1,75 мкм. Видео можно записывать в Full HD при 30 к/сек. Заявлены алгоритмы ИИ, а также система распознавания лиц.

Основная камера в Xiaomi Poco X2 имеет сразу четыре модуля. Главный построен на сенсоре Sony IMX686 с разрешением 64 Мп. Оптический формат – 1/1,7 дюйма. Он поддерживает фильтр Quad Bayer. Светосила оптики – f/1,89. Широкоугольный модуль в смартфоне имеет разрешение 8 Мп, диафрагму f/2,2 и угол захвата 120 градусов. Разрешение сенсор для размытия фона и макросъёмки с расстояния 2 см составляет 2 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30fps.

Как видим, новый смартфон компании из Поднебесной, который был анонсирован в Индии, стал точной копией модели Redmi K30 4G, представленной около двух месяцев назад. Новинка поступит в продажу уже через неделю, 11 февраля, в трёх цветовых решениях: Atlantis Blue, Matrix Purple и Phoenix Red. Стоимость Xiaomi Poco X2 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной составила 225 долларов. Версия с удвоенным объёмом ПЗУ обойдётся в 240 долларов. За конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ отдать придётся 280 долларов.