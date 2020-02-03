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Стала известна стоимость Xiaomi Poco X2: от 225 долларов за базовую версию

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Были слухи, что компания Xiaomi представит смартфон Poco X2 уже завтра, 4 февраля. Об этом начали говорить ещё неделю назад, но новой информации о возможном релизе устройства за это время так и не появилось. Зато на просторах всемирной паутины были опубликованы цены смартфона в разных модификациях памяти.

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Xiaomi Poco X2 будет предлагаться в трёх конфигурациях. В базовой модель будет нести на борту 6 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ. Цена смартфона составит 225 долларов.

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Версия с накопителем удвоенной ёмкости обойдётся примерно на 15 долларов дороже. Также Poco X2 будет доступен покупателем в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти. За эту версию отдать придётся 265 долларов. 256 ГБ ПЗУ смартфон не получит.

Xiaomi Poco X2 внешне будет точной копией Redmi K30 и Redmi K30 5G. Он получит стеклянный корпус с рамкой из металла, экран IPS с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 х 1080 точек, фронтальную камеру с двумя модулями на 20 Мп и 2 Мп, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мАч и NFC.

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От Redmi K30 будущая новинка возьмёт процессор, а от версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения – камеру и быструю зарядку. Так, в Poco X2 будет установлена 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 730G с графикой Adreno 618. Мощность быстрой зарядки по проводу будет составлять 30 Вт, а в основу тыльной камеры лягут стандартный и широкоугольный модули разрешением 64 Мп и 8 Мп соответственно, а также сенсоры на 5 Мп и 2 Мп, которые будут отвечать за макросъёмку и размытие фона.

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