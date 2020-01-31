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Samsung Galaxy Note 10 Lite анонсирован в России: старый процессор, стилус и пластиковый корпус за 39 990 рублей

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Вместе с Galaxy S10 Lite сегодня, 31 января, компания Samsung в России анонсировала ещё один упрощённый флагман. Он называется Samsung Galaxy Note 10 Lite. Оба смартфона похожи друг на друга, но без отличий не обошлось. Касаются они и дизайна, и технической составляющей.

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Новинка комплектуется sAMOLED матрицей формата Full HD+ с разрешением 2400 х 1080 точек и поддержкой HDR. Панель Infinity-O предусматривает сквозное отверстие под фронтальную камеру, которая построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения, соединённого с оптикой с апертурой f/2,2. Идентичными параметрами может похвастаться и вторая новинка сегодняшнего дня.

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Два смартфона объединяет ещё и то, что каждый из них получил подэкранный сканер отпечатков пальцев и три модуля на тыльной панели. Однако, в Samsung Galaxy Note 10 Lite дизайн камеры и параметры отличаются. Все три модуля имеют разрешение 12 Мп. Производитель отказался от сенсора для макросъёмки, и его заменили на телеобъектив с двукратным оптическим зумом без потери качества и оптической стабилизацией, которая доступна и в основном модуле вместе с фазовым автофокусом Dual Pixel. Упрощённый флагман получил поддержку записи видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 к/сек.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (справа) и Samsung Galaxy S10 Lite (слева)

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В основу Samsung Galaxy Note 10 Lite лёг относительно старый мобильный процессор Exynos 9810. Эта однокристальная система выполнена по 10-нанометровой технологии и дебютировала в 2018 году в смартфонах семейства Galaxy S9. Фаблет предлагается с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Ёмкость АКБ составила 4500 мАч. Смартфон поддерживает 25-ваттную быструю зарядку по проводу.

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Фишкой Samsung Galaxy Note 10 Lite является поддержка работы с электронным пером S Pen. Стилус обзавёлся поддержкой Bluetooth Low Energy. С его помощью можно делать фотографии и переключать слайды на презентации. Смартфон поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменными надстройками One UI 2. Из остального можно отметить все ключевые беспроводные интерфейсы, разъём для наушников и слот под карту памяти. Новинка имеет пластиковый корпус с габаритами 163,7 х 76,1 х 8,7 мм и весит 200 г.

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Стоимость Samsung Galaxy Note 10 Lite в России составила 39 990 рублей. В продаже модель появится в красной, чёрной и белой расцветках. Отметим, что самый дешёвый полноценный флагман семейства, Galaxy Note 10 в модификации 8/256 ГБ, стоит 64 990 рублей.

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