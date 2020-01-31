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Компания Samsung в начале месяца удивила неожиданным анонсом смартфонов Galaxy S10 Lite и Galax Note 10 Lite. Они были представлены на выставке потребительской электроники CES 2020 и оба появились в России сегодня, 31 января. В этой заметке речь пойдёт о более дорогой новинке.

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Samsung Galaxy S10 Lite отличается дизайном. Он имеет дисплей с круглым отверстием по центру, как у Galaxy Note 10, и большую площадку для основной камеры сзади, которую мы ещё не раз увидим в начавшемся году, в том числе и во флагманах семейства Galaxy S20. Экран смартфона построен на базе матрицы AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением FHD+. Дисплей не имеет изогнутых углов, как у старшей версии семейства. Под ним установлен биометрический сенсор для снятия отпечатков пальцев.

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Врезанная в дисплей фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп. Она построена на сенсоре оптического формата 1/2,8 дюйма и имеет оптику со светосилой f/2,2. Основная камера Samsung Galaxy S10 Lite получила три модуля, а венцом всей этой системы стал 48-мегапиксельный модуль с поддержкой фирменной технологии Super Steady OIS. Также есть широкоугольный модуль на 12 Мп и 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки.

В России смартфон будет предлагаться с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательской. Мозгом новинки стал мобильный процессор Snapdragon 855, выполненный по технологии 7-нм. Отметим, что представители серии Galaxy S ранее в России продавались с чипами Exynos. За питание в устройстве отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мАч.

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Программной основой новинки послужила фирменная оболочка One UI 2 на базе операционной системы Android 10. В Samsung Galaxy S10 Lite нет разъёма для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли. Похвастаться упрощённый флагман может NFC, Bluetooth 5 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц), а также поддержкой режима Samsung DeX. Габаритные размеры смартфона – 162,5 х 75,6 х 8,1 мм, а масса – 186 г.

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Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy S10 Lite в России составила 44 990 рублей. Старт продаж запланирован на 6 февраля текущего года. Предлагаться новинка будет в синей, белой и чёрной цветовых вариациях.

В завершение добавим, что сейчас в России можно купить любой из трёх флагманов серии 2019 года. Топовая версия, Samsung Galaxy S10 Plus в керамическом корпусе, обойдётся в 74 990 рублей и 79 990 рублей в модификациях 8/512 ГБ и 12/1024 ГБ соответственно. Модель Galaxy S10 Plus в стеклянном корпусе с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ стоит 69 990 рублей. Стандартное издание с теми же объёмами памяти стоит на 10 000 рублей дешевле, тогда как цена Galaxy S10e в конфигурации 6/128 ГБ составляет 42 990 рублей.