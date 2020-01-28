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Американский бренд Motorola в 2018 году, в августе, анонсировал смартфон Moto Z3 на базе процессора Snapdragon 835. Эта модель расширила присутствие компании во флагманском сегменте и одновременно стала последним решением Motorola топового уровня. Полтора года бренд выпускал телефоны исключительно среднего и среднебюджетного классов. Но уже менее чем через месяц бренд может вернуться в верхний ценовой сегмент. Как стало известно, тест на производительность в программном обеспечении Geekbench прошла модель Moto Edge Plus.

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Судя по результатам, 4106 баллов в однопоточном режиме и 12 823 балла в многопоточном, предстоящая новинка будет комплектоваться мобильным процессором Snapdragon 865, который ляжет в основу львиной доли флагманских решений на Android в 2020 году. Бенчмарк подтверждает наличие операционной системы Android 10 и 12 ГБ оперативной памяти.

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На просторах всемирной паутины уже появился первый рендер смартфона. Согласно изображению, в Moto Edge Plus будет установлен дисплей с круглым отверстием для одинарной фронтальной камеры. Также смартфон обзаведётся поддержкой работы с цифровым пером, чем пока не может похвастаться ни один умный телефон бренда.

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Пока что больше информации о Moto Edge Plus нет. Анонс смартфона состоится в следующем месяце в рамках выставки Mobile World Congress 2020, которая пройдёт по традиции в Барселоне.

Вместе с флагманом компания может представить в Испании две более скромные модели. Ещё осенью прошлого года в Бразилии были анонсированы Moto G8 Play и Moto G8 Plus. Всё идёт к тому, что в феврале компанию им составят Moto G8 Power и Moto G8.

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Будущие новинки ничего сверхъестественного представлять собой не будут, если верить появившейся информации об их технических параметрах. Moto G8 получит экран IPS разрешением HD+, диагональ которого составит 6,4 дюйма. Фронтальная камера на 8 Мп расположится в круглом отверстии в левом углу дисплея. Разрешение основной камеры составит 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Moto G8 будет оборудован 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 665, дополненным 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной в топовой модификации. Также смартфону приписывают аккумулятор на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев будет совмещён с логотипом бренда, что уже стало фишкой моделей Motorola. Стоимость устройства не уточняется.

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Moto G8 Power будет существенно отличаться от стандартного издания серии восьмого поколения. Во-первых, смартфон получит четырёхмодульную основную камеру с 8-мегапиксельным телеобъективом и 48-мегапиксельным стандартным модулем. Во-вторых, разрешение фронталки составит 25 Мп. В-третьих, грядущая новинка будет оборудована аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 18 Вт.

Moto G8 Power тоже получит 4 ГБ оперативной памяти в паре с 64 ГБ постоянной и мобильный процессор Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. Диагональ экрана по сравнению с обычной моделью уменьшится до 6,36 дюйма, зато разрешение вырастет до Full HD+. Дисплей также будет построен на базе матрицы IPS с отверстием для камеры, а дактилоскопический сенсор расположится на тыльной стороне.