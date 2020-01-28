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Компания Honor давно выпустила фирменную прошивку EMUI 10 на базе операционной системы Android для китайской версии смартфона Honor 8X. Кроме того, уже в этом году свежий софт начали получать пользователи из Индии. И вот сейчас началось распространение глобальной версии программного обеспечения для модели 2018 года. Кроме того, возможность обновиться получили владельцы Honor 10 и Honor View 10.

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Honor 8X

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Напомним, что EMUI 10 является на данный момент последней версией проприетарной оболочки, которая доступна для смартфонов Huawei и нескольких моделей бренда Honor (более топовые решения работают на Magic UI). Из нововведений можно отметить тёмный режим, который действует практически во всех приложениях и реализован на системном уровне, плавные анимации, появление цветовой палитры Моранди. При создании ПО разработчики руководствовались философией дизайна в стиле журнала. Простыми словами, появилось больше свободного пространства, больше места для отображения данных и подсветка основных моментов.

Что касается смартфонов, они были анонсированы с интервалом примерно в девять месяцев. Первым на рынке появился Honor View 10. Его представили в конце 2017 года. Из коробки он получил операционную систему Android 8.0 Oreo, дополненную надстройками EMUI 8. Флагман работает на система-на-кристалле Kirin 970 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составил 64/128 ГБ. Также в Honor View 10 есть аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, сдвоенная основная камера разрешением 16 Мп + 24 Мп и 13-мегапиксельная селфи-камера.

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Honor View 10

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Honor 10 появился весной 2018 года. Он получил идентичную начинку и немного изменённый дизайн. В экране появился широкий вырез, а разрешение фронтальной камеры выросло до 24 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятор при этом снизилась до 3400 мАч. Сейчас смартфон работает на базе операционной системы Android Pie с программным обеспечением EMUI 9.

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Honor 10

Наконец Honor 8X представили в третьем квартале 2018 года. Он получил 12-нанометровый чип Kirin 710, который на тот момент был одним из лучших в среднем классе. Разрешение основной камеры составило 20 Мп + 2 Мп, а передней – 16 Мп. Также в смартфоне есть аккумулятор на 3750 мАч, а в топовой модификации памяти гаджет предлагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В настоящее время, как и Honor 10, он работает на ОС Android 9 Pie с ПО EMUI 9.