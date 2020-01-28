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Sputnik сообщает об оснащении армии браслетами с функциями пейджера, компаса и приемником Глонасс

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Как стало известно, армия Российской Федерации получит спортивные браслеты. Об этом сообщило радио Sputnik. Фитнес-трекеры будут применяться для отслеживания местонахождения солдат во время несения караула. Также носимый гаджет должен будет выполнять роль пейджера, выводя на дисплей полученные сообщения.

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Поставлять спортивные трекеры будет компания «Аргус-Спектр» с офисом в Санкт-Петербурге. Она же будет заниматься и разработкой носимых устройств. Информацию об этом уже подтвердил её генеральный директор Сергей Левчук.

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По словам топ-менеджера, после потери солдатом сознания об этом станет известно в течение минуты. Сигнал поступит и на центральный пункт, и другими караульным. Трекер также предложит военным функциональность компаса. Применение динамического кодирования обеспечит защиту канала связи с пунктом управления.

Стоит отметить, что «Аргус-Спектр» была основана в 1993 году и является лидером в сфере разработки и производства систем безопасности. Решениями российской компании пользуются в Парламенте Великобритании, замке королевы Шотландии, кембриджском университете, Эрмитаже и других объектах которых всего насчитывается свыше 150 000.

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