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Южнокорейская компания Samsung рекордно снизила стоимость её флагманских смартфонов, которые были анонсированы в течение прошлого года (Galaxy Fold выносим за скобки). Речь идёт о трёх представителях серии Galaxy Note 10 и о трёх моделях семейства Galaxy S10. Правда, есть несколько нюансов. Во-первых, прайс-кат пока что относится только к американскому рынку. Во-вторых, максимальная скидка, 260 долларов, на Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus или Galaxy Note 10 Plus 5G доступна только по Trade-in. А теперь обо всём по порядку.

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Начнём с трёх фаблетов со стилусом. Разблокированная стандартная модель с 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 800 долларов, т.е. на 150 долларов дешевле, чем на старте продаж. При этом по Trade-in можно сэкономить ещё 260 долларов. Но для этого нужно отдать одну из следующих моделей: Galaxy S10/S10e/S10 Plus, Galaxy Note 9, Apple iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max или iPhone X.

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Стоимость Samsung Galaxy Note 10 Plus составляет 900 долларов в модификации с 256 ГБ, т.е. скидка равна 200 долларов. Версия с накопителем удвоенной ёмкости не изменилась по сравнению с заводской – 1200 долларов. Наконец, конфигурация с поддержкой мобильных сетей пятого поколения с 256 ГБ энергонезависимой памяти по Trade-in обойдётся в 1040 долларов, а вот «обычная» цена осталась неизменной.

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Напомним, что Samsung Galaxy Note 10 от версии Plus отличается несильно. Во-первых, стандартная модель получила аккумулятор на 3500 мАч, а старшая – на 4300 мАч. Во-вторых, в Galaxy Note 10 Plus установлена 2K панель диагональю 6,8”, а в Galaxy Note 10 используется FHD+ дисплей размером 6,3”. Кроме того, более продвинутая модель имеет 3D-камеру, 12 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ, и более мощную проводную/беспроводную зарядку.

Теперь переходим к тройке флагманов семейства Samsung Galaxy S10. Их тоже можно приобрести, сдав по Trade-in старую модель, но максимальный размер скидки составляет 200 долларов. При этом, помимо перечисленных ранее моделей, также можно сдать iPhone 8 Plus, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL.

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В таком случае разблокированный Samsung Galaxy S10e со 128 ГБ постоянной памяти обойдётся в 450 долларов, а версия с накопителем на 256 ГБ – в 550 долларов. Samsung Galaxy S10 в модификации с накопителем на 128 ГБ тоже подешевел – до 550 долларов по Trade-in. А вот версия с встроенным хранилищем вместимостью 512 ГБ обойдётся в 700 долларов.

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Наконец, Samsung Galaxy S10 Plus со 128 ГБ постоянной памяти стоит 800 долларов, а версия с накопителем на 1 ТБ – 1100 долларов. По Trade-in цену можно снизить до 600 долларов и 900 долларов соответственно.

Samsung Galaxy S10 Plus от стандартного издания отличается наличием аккумулятора ёмкостью 4100 мАч вместо 3400 мАч, экраном диагональю 6,4” вместо 6,1” и дополнительным 8-мегапиксельным сенсором во фронтальной камере. Samsung Galaxy S10e является более скромной моделью. Упрощённый флагман комплектуется 5,8” экраном OLED, сканером отпечатков пальцев сбоку, АКБ на 3100 мАч и не имеет телеобъектива в основной камере.