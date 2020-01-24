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В конце весны 2019 года в Китае был представлен смартфон Redmi K20. Спустя несколько месяцев он дебютировал в Европе как Xiaomi Mi 9T. В продажу модель поступила с операционной системой Android 9 Pie в паре с оболочкой MIUI 10. Позже смартфон обновили до MIUI 11, но версия ОС осталась старой. В конце года компания приступила к распространению апдейта, приносящего ОС Android 10. Сейчас обновление добралось до России и стран СНГ.

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Новая версия операционной системы является главным новшеством. Помимо неё прошивка, которая проходит под версией MIUI V11.0.4.0QFJEUXM, оптимизирует работу системы, устраняет мелкие баги и добавляет заплатку безопасности за январь текущего года. А вот технология DC Dimming, которая обеспечивает снижение мерцания экрана на минимальной яркости, всё ещё отсутствует. Размер файла обновления составляет 2,2 ГБ.

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Xiaomi Mi 9T оснащён мобильной платформой Snapdragon 730, которая выполняется по технологии 8-нм. В процессоре графике представлена ускорителем Adreno 618, а пиковая частота процессорных ядер составляет 2,2 ГГц.

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В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Выдвижная фронталка построена на базе 20-мегапиксельной матрицы. В Mi 9T также есть NFC, разъём для проводной гарнитуры, порт USB-C и OLED панель формата FHD+, диагональ которой составляет 6,39 дюйма.

В России смартфон на официальном сайте можно приобрести в двух модификациях. Версия с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 25 990 рублей. Цена конфигурации с удвоенным объёмом накопителя составляет 28 990 рублей. Вне зависимости от комплектации под капотом Xiaomi Mi 9T установлено 6 ГБ оперативной памяти.