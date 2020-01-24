Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сейчас в Сети активно обсуждается информация о смартфонах новоиспечённого независимого бренда Poco, которых будет анонсировано сразу три. Сегодня, 24 января, китайская компания поделилась официальным постером, согласно которому первая из новинок будет представлена в феврале. Несмотря на то, что анонс состоится совсем скоро, модель первого поколения, Pocophone F1, всё ещё остаются актуальной. Более того, на днях она получила обновление, которое принесло операционную систему Android 10.

реклама

Xiaomi Pocophone F1 был анонсирован в Индии в августе 2018 года. В продажу он поступил в том же месяце с предустановленным программным обеспечением MIUI for POCO на базе ОС Android 8.1 Oreo. Немного позже смартфон получил операционную систему Android Pie. А вот самая последняя из доступных версией ОС вышла только сейчас, хотя американская компания Google уже официально объявила сроки предварительного анонса Android 11 (12-14 мая 2020 года в рамках Google I/O).

реклама

Пока что программное обеспечение для Pocophone F1 доступно только в бета-версии. Как всегда, компания распространяет апдейт волнами. Но энтузиасты из XDA-Developers поделились файлами, поэтому установить обновление можно вручную. Скачать прошивку можно по этой ссылке. Разработчики отмечают, что после обновления смартфон может работать с проблемами, однако, детального списка возможных неполадок пока что нет.