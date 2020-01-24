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В середине прошлого месяца южнокорейская компания Samsung анонсировала смартфон среднего уровня Galaxy A71. В продаже он появится через неделю, но для предварительного заказа новинка уже доступна.

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Samsung Galaxy A71 является преемником модели Galaxy A70 и во многом превосходит её. Кроме того, смартфон получил более производительную начинку, чем Galaxy A70s. Неизменными остались несколько параметров. Новинка оснащена 6,7-дюймовым OLED-экраном формата FHD+ с разрешением 2400 х 1080 точек. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения, а под экраном установлена дополнительная камера, которая отвечает за снятие отпечатков пальцев.

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Неизменной осталась и фронтальная камера, только расположилась она не в каплевидном вырезе, а в круглом отверстии в стиле Samsung Galaxy Note 10. В основу положена 32-мегапиксельная матрица. Кроме того, южнокорейские разработчики не стали отказываться от чипа NFC, порта USB-C, разъёма для наушников, а также от адаптеров Bluetooth 5 и Wi-Fi (5/2.4 ГГц).

Основная камера в Samsung Galaxy A71 почти такая же, как в Galaxy A70s. Она имеет главный модуль на 64 Мп и дополнительный на 5 Мп. Разрешение широкоугольной камеры выросло с 8 Мп до 12 Мп. В Galaxy A70 установлена камера с тремя модулями на 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой кадров 30fps.

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Samsung Galaxy A70 Если смартфоны прошлого поколения оборудованы 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 675, то в новинке установлена однокристальная система Snapdragon 730, выполненная по 8-нанометровой технологии. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ, из которых в распоряжении пользователя есть около 110 ГБ.

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Оперативной памяти под капотом установлено 6 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч, а мощность зарядки по проводу – 25 Вт. Модель работает на ОС Android 10 с пакетом фирменного ПО One UI 2. Габаритные размеры новинки составляют 163,6 х 76 х 7,7 мм, а масса – 179 граммов.

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Стоимость Samsung Galaxy A71 в России – 29 990 рублей. Предлагаться модель будет покупателям в чёрном, серебристом и голубом цветах. Напомним, что цена Samsung Galaxy A70 в модификации 6/128 ГБ в России составляет 25 990 рублей.