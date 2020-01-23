Apple iPhone 11 занял 17-е место в рейтинге камерофонов DxOMark
Компания Apple в сентябре прошлого года представила новое поколение смартфонов, одним из представителей которого стал iPhone 11. Это младшая из трёх новинок, которая считается преемником iPhone Xr. «Бюджетный» флагман является одним из самых продаваемых смартфонов на рынке. Спустя примерно четыре месяца с момента начала продаж iPhone 11 добрался до специалистов DxOMark, которые протестировали возможности сдвоенной основной камеры сентябрьской новинки.
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Модель имеет два модуля разрешением 12 Мп каждый. Универсальный построен на базе датчика изображения формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. К слову, идентичным сенсором оборудован Sony Xperia 5, отчёт о тестировании которого на сайте DxOMark появился вчера. Светосила оптики в главном модуле Apple iPhone 11 составляет f/1,8, а эквивалентное фокусное расстояние – 26 мм.
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Вторым компонентом выступает широкоугольный модуль с диафрагмой f/2,4 и эквивалентным фокусным расстоянием 13 Мп. Отметим, что фазовая автофокусировка Dual Pixel и оптическая стабилизация достались только главному модулю. Видео смартфон может записывать в максимальном разрешении 4K UHD с частотой 24fps, 60fps и 30fps.
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Фотовозможности Apple iPhone 11 оценили в 112 баллов. Это немного больше по сравнению с позапрошлогодним флагманом iPhone Xs Max. А вот модели iPhone 11 Pro Max стандартное издание уступило 12 пунктов. Объясняется это тем, что более скромный аппарат остался без телеобъектива. За съёмку видео iPhone 11 получил 101 балл. Для сравнения, версиям Max прошлого и текущего поколений присудили 96 баллов и 102 балла соответственно. Как отличаются показатели трёх смартфонов в разных подкатегориях, вы можете увидеть в таблице ниже.
|Параметр
|Фото
|Видео
|iPhone
Xs Max
|iPhone 11
|iPhone
11 Pro Max
|iPhone
Xs Max
|iPhone 11
|iPhone
11 Pro Max
|Экспозиция
|93
|94
|96
|88
|90
|90
|Цветопередача
|84
|86
|89
|88
|90
|90
|Автофокусировка
|100
|97
|99
|91
|93
|93
|Текстуры
|74
|79
|77
|58
|74
|75
|Шумы
|68
|69
|73
|75
|78
|79
|Артефакты
|86
|76
|82
|84
|85
|85
|Ночной режим
|37
|54
|53
|-
|-
|-
|Зум
|59
|33
|74
|-
|-
|-
|Портретный режим
|60
|55
|65
|-
|-
|-
|Широкоугольная камера
|-
|40
|40
|-
|-
|-
|Стабилизация
|-
|-
|-
|94
|94
|94
рекламаСильные стороны при фотосъёмке – точная экспозиция, натуральная цветопередача, высокая детализация. Также отмечается позитивно работа широкоугольного модуля. Слабые стороны – работа вспышки, короткое фокусное расстояние в портретном режиме и зум.
При записи видео к преимуществам Apple iPhone 11 относят широкий динамический диапазон, стабилизацию, цвета и уровень детализации. Минусы тоже есть. Это эффект желе при съёмке в движении, а также провалы автофокуса и баланса белого.
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Общий балл iPhone 11 – 109. Смартфон компании из США сравнялся с Huawei P20 Pro, заняв место в конце второго десятка сводного рейтинга DxOMark. Одного балла герою заметки не хватило, чтобы сравняться с Xiaomi Mi 9. Своего предшественника, iPhone Xr, смартфон нового поколения опередил на 8 пунктов, а от версии Xs Max оторвался на 3 пункта.
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