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Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов

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Китайская компания Xiaomi в 2019 году многих поклонников удивила тем, что начала оперативно обновлять смартфоны до MIUI 11. Более того, свежую версию оболочки с операционной системой Android 10 получат все модели производителя, анонсированные в 2019 году. Но так повезёт владельцам не всех смартфонов Xiaomi. Компания из Поднебесной объявила о прекращении поддержки двух популярных моделей. Обе представляют линейку Mi A и выпускаются в рамках программы Android One со стоковой версией программного обеспечения от Google.

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Речь идёт о весьма популярных смартфонах Xiaomi Mi A1 и Mi A2 Lite, которые были представлены в 2017 и 2018 году соответственно. Будут ли модели получать заплатки безопасности, пока что не уточняется, но скорее всего нет. Зато точно известно, что операционная система Android 10 на этих устройствах не появится. Сейчас оба телефона работают под управлением ОС Android 9.0 Pie. Если для Xiaomi Mi A1 это уже третья ОС после Android 7 Nougat и Android 8 Oreo, то Mi A2 Lite вышел с Android Oreo и получил только Android Pie.

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Xiaomi Mi A1 комплектуется экраном IPS диагональю 5,5 дюйма формата FHD+. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп, причём второй модуль даже может обеспечивать двукратный оптический зум. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3080 мАч, а оперативной и встроенной памяти предусмотрено 4 ГБ и 64 ГБ соответственно.

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Xiaomi Mi A2 Lite получил дисплей с разрешением FHD+, диагональ которого составляет 5,84 дюйма. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч, а основная камера представлена сенсорами на 12 Мп и 2 Мп. Модель доступна в двух модификациях памяти: с 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ или 64 ГБ ПЗУ соответственно.

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Оба смартфона оборудованы процессором Snapdragon 625 и 5-мегапиксельной камерой для селфи. Девайсы уже сняты с производства, но в России в официальном магазине Xiaomi можно купить модель Mi A2 Lite. Её стоимость в модификации с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной составляет 8590 рублей.

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