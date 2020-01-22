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Две недели назад компания AMD на выставке потребительской электроники анонсировала процессоры Ryzen 4000 (Renoir). Новинки представлены двумя версиями – Ryzen 4000H и Ryzen 4000U.

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Первые лэптопы на базе новых гибридных процессоров на рынке начнут продаваться весной, но уже сейчас всё чаще появляются результаты APU в разных бенчмарках. Например, сегодня, 22 января, сетевой информатор APISAK на своей странице в Twitter поделился результатами тестирования Ryzen 7 4800H в 3DMark Time Spy.

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Флагманский гибридный процессор появится в игровых ноутбуках. Он имеет восемь ядер, в каждом из которых может выполняться два потока за счёт поддержки технологии многопоточности. Частота процессорных ядер составляет от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц. Требования по теплоотводу – 45 Вт.

Результат Ryzen 7 4800H составил 8350 «попугаев». Такой показатель позволил новинке обойти в тесте процессор Intel Core i7-9700K. Платформа «синего» калифорнийского гиганта набирает примерно 8200 «попугаев».

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Кроме того, Ryzen 7 4800H практически смог сравняться с настольным процессором Ryzen 7 2700X, результат которого в бенчмарке составляет 8600 пунктов. А вот отставание от Ryzen 7 3700X оказалось более существенным – свыше 1800 пунктов.