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Компания Xiaomi в следующем месяце анонсирует флагманское семейство Mi 10. Как стало известно, презентация смартфонов может состояться 10 февраля, за день до премьеры флагманов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Китайская компания, как и её южнокорейский конкурент, тоже не намерена ограничиваться одной новинкой. В число грядущих смартфонов входит расширенная версия под названием Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Сегодня она была впервые показана на реальных фотографиях.

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На первой фотографии выше можно заметить одинарную фронтальную камеру в левом верхнем углу дисплея, тонкий подборок и экран с изогнутыми боковыми гранями. По новым данным, он будет построен на базе матрицы OLED формата Full HD с частотой обновления изображения 120 Гц и интегрированным биометрическим сканером. На втором снимке запечатлён адаптер питания мощностью 65 Вт. Слухи о том, что Xiaomi Mi 10 Pro 5G будет поддерживать быструю зарядку по проводу мощностью 65 Вт, ходят сравнительно давно, но далеко не факт, что зарядник войдёт в комплект поставки.

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На нижнем торце можно видеть решётку мультимедийного динамика, отверстие под микрофон, порт USB-C и слот для SIM-карт. Карту памяти в смартфон установить будет нельзя. Отметим, что на данный момент не так много производителей размещают лоток с SIM-картами внизу, хотя с каждым годом таких моделей становится всё больше. Справа в смартфоне расположатся клавиши регулировки громкости и питания. Разъёма для наушников во флагмане нового поколения мы не увидим. Но от него компания отказалась ещё в 2018 году. Сверху можно видеть отверстие микрофона шумоподавления и решётку для ещё одного динамика.

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Сзади Xiaomi Mi 10 Pro 5G будет существенно напоминать модель Mi Note 10, только место камеры для макросъёмки займёт светодиодная вспышка. Разрешение камеры составит 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 5 Мп. По словам одного из вице-президентов Xiaomi, флагман уже тестируется специалистами DxOMark, и после китайского Нового года он должен будет возглавить рейтинг камерофонов. Есть большая вероятность, что Mi 10 Pro 5G опередит Huawei Mate 30 Pro 5G на 1 балла, после чего Samsung Galaxy S20 Ultra на 1 балл опередит Xiaomi Mi 10 Pro 5G, а ещё немного позже лидером станет Huawei P40 Pro, который оторвётся от флагмана компании из Южной Кореи на… 1 балл.

Завершая тему Xiaomi Mi 10 Pro 5G, стоит отметить наличие мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной в топовой модификации. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч. По последним данным, смартфон нового поколения поступит в продажу в Китае уже через четыре дня после официальной презентации, 14 февраля. Европейская премьера флагмана ожидается в конце февраля в Барселоне на выставке Mobile World Congress 2020.