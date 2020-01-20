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В середине сентября прошлого года компания Huawei анонсировала флагманские смартфоны семейства Mate 30, в которых состоялась премьера оболочки EMUI 10. Новая версия фирменного программного обеспечения Huawei построена на базе операционной системы Android 10. Если флагманы нового поколения серии Mate получил EMUI 10 сразу из коробки, то для других смартфонов производителя из Поднебесной новая прошивка пришла либо ещё придёт с обновлением программного обеспечения.

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Сегодня стало известно, что глобальная версия EMUI 10 с ОС Android 10 появится в общей сложности на 22 смартфонах компании, которые продаются за пределами китайского рынка. Решения бренда Honor в этот список не входят. Если в перечне моделей отсутствует тот или иной аппарат, с большой долей вероятности он останется без обновления.

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Итак, в список счастливчиков входят флагманские модели серии Huawei P текущего и прошлого поколений – Huawei P30/P40 и версии Pro. Апдейт будет доступен для всех флагманов серии Mate прошлого и позапрошлого поколений, включая три люксовых издания Porsche Design и версию фаблета Mate 20 X с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Помимо топовых решений 2017 и 2018 годов EMUI 10 станет доступна для нескольких менее дорогих смартфонов. Речь идёт о Huawei P30 Lite, nova 4/4e, nova 5T, Mate 20 Lite, а также о трёх моделях серии P Smart – P Smart 2019, P Smart Plus 2019, P Smart Pro и P Smart Z.