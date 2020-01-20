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Компания Huawei в ближайшее время должна обновить серию ноутбуков MateBook. Как стало известно, линейка 2020 года будет включать модели MateBook 13, MateBook 14 и MateBook B5. Каждая из них будет оснащена процессорами Intel десятого поколения и IPS-матрицами формата 2K с разрешением 1440 х 2560 точек.

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Huawei MateBook 14 в базовой модификации будет нести на борту процессор Intel Core i3-10110 с графикой UHD620 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Также будет предусмотрено две версии на чипе Intel Core i5-10210 – с 8/16 ГБ оперативки и видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Топовая версия мобильного ПК предложит пользователям 16 ГБ ОЗУ, GeForce MX250 и платформу Intel Core i7-10510. Вместимость твердотельного накопителя вне зависимости от комплектации будет составлять 512 ГБ.

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Huawei MateBook 13 тоже будет нести на борту SSD объёмом 512 ГБ во всех своих версиях, коих будет предусмотрено сразу семь, кроме начальной. Она предложит пользователям Intel Core i3-10110 с интегрированной графикой UHD620, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. В топовой версии лэптоп будет оборудован процессором Intel Core i7-10510 с 16 ГБ оперативной памяти и графическим ускорителем GeForce MX250. Кроме того, ноутбук на Core i5-10210 будет доступен с 8/16 ГБ ОЗУ с дискретной и встроенной графикой.

Наконец, Huawei MateBook B5 будет продаваться в трёх модификациях без дискретной видеокарты. Версия на Intel Core i5-10210 будет доступна с 8/16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Топовая конфигурация лэптопа будет включать процессор Intel Core i7-10510, 16 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель на 1 ТБ.