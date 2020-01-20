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AMD Ryzen 7 4700U почти догнал Intel Core i9-10980HK в однопоточном режиме Geekbench

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На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020, которая в начале текущего месяца проходила в Неваде, американские компании Intel и AMD анонсировали процессоры поколений Come Lake H и Ryzen 4000 (Renoir) соответственно. Семейство Ryzen 4000 предлагается в двух линейках, Ryzen 4000H и Ryzen 4000U, представители которых отличаются частотами и тепловыделением. Сегодня APU Ryzen 7 4700U с TDP 15 Вт был протестирован в программном обеспечении Geekbench 4.

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Гибридный процессор обзавёлся октетом ядер с максимальной частотой 4,1 ГГц и остался без поддержки многопоточности. В тесте всех ядер APU Ryzen 7 4700U смог набрать 21 693 балла. В однопоточном режиме программное обеспечение присудило мобильному процессу компании AMD 4910 пунктов.

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Отметим, что сегодня в Geekbench также тест на производительность прошёл чип Intel Core i9-10980HK. Если в многопоточном режиме его превосходство над Ryzen 7 4700U составило около 50%, то разница в тесте одного ядра оказалась не такой существенной – около 550 «попугаев». При этом стоит напомнить, что восьмиядерный CPU компании Intel может работать на частоте от 3,1 ГГц до 5 ГГц, а значение TDP составляет 45 Вт.

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