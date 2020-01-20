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Компания Xiaomi готовится анонсировать смартфоны нового поколения под брендом Redmi. Сегодня на просторах всемирной паутины появилась информация о модели Xiaomi Redmi 9. Она придёт на смену смартфону Redmi 8, которого вы можете видеть на фотографии ниже.

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Как отмечают зарубежные сетевые информаторы, грядущая новинка будет существенно отличаться от модели текущего поколения. На лицевой панели фронтальная камера будет установлена не в каплевидном вырезе, а в круглом отверстии, правда, точное расположение (справа, слева либо по центру) пока что остаётся неизвестным. Разрешение камеры для селфи в Redmi 9 не изменится по сравнению с Redmi 8 и составит 8 Мп.

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Основная камера в смартфоне будет трёхмодульной. К сенсорам на 12 Мп и 2 Мп добавится широкоугольный модуль, разрешение которого составит 8 Мп. Все три объектива расположатся вертикальной в ряд, как у флагмана Xiaomi Mi 9, который запечатлён на фотографии ниже.

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В основу Xiaomi Redmi 9 ляжет мобильный процессор Dimensity 800 тайваньского чипмейкера MediaTek. В топовой модификации смартфон будет нести на борту 128 ГБ встроенной памяти. Анонс модели ожидается до конца первого квартала текущего года. Стоимость смартфона в базовой конфигурации памяти составит около 120 долларов.