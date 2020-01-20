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Компания Nubia отказалась от выпуска смартфонов среднего и бюджетного сегментов. Теперь в ассортименте китайского производителя остаются только игровые решения с мощной начинкой и флагманы серии Z. У последнего из таких, Nubia Z20, фишкой является наличие двух дисплеев. Но сейчас не об этом. Как стало известно, в серии Red Magic, в рамках которой Nubia выпускает игровые смартфоны, компания из Поднебесной намерена анонсировать первый в мире телефон, оборудованный дисплеем с частотой обновления 144 Гц.

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Разговоры об этом пошли ещё в начале месяца, а сейчас грядущая новинка прошла обязательную сертификацию в китайском регуляторе China Compulsory Certificate, он же CCC, он же 3C. Регуляторный орган подтвердил только модельный номер смартфона, NX659J, и поддержку 55-ваттной быстрой проводной зарядки. Слухи связывают с устройством компании Nubia ещё и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч. Правда, нужно отметить, что на сверхвысокий уровень автономности рассчитывать не стоит, учитывая частоту обновления. Детальные характеристики должны стать известны в ближайшее время, поскольку смартфон будет сертифицирован агентством TENAA.

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На данный момент последним представителем игровой серии является модель Nubia Red Magic 3s, которую вы можете видеть на официальном рендере выше и на реальной фотографии ниже. Она несёт на борту дисплей OLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 Plus с графикой Adreno 640, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Также стоит отметить основную камеру на 48 Мп с поддержкой записи видео в формате 8K UHD (15fps), 16-мегапиксельную фронталку, разъём для наушников, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

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Как будет называться модель следующего поколения, пока что не уточняется. Логично, что на смену Red Magic 3s должна прийти модель Red Magic 4. Однако, учитывая отношение некоторых китайских производителей к цифре «4», не стоит исключать вероятность того, что следующий смартфон компании Nubia будет называться Red Magic 5.