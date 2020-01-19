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В Сети появились возможные характеристики NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080: 8-20 ГБ памяти и до 3480 ядер CUDA

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Чуть больше недели назад появилась информация о том, что американская компания NVIDIA на март 2020 года готовит анонс новых графических ускорителей. Сегодня китайский ресурс MyDrivers опубликовал возможные параметры двух видеокарт поколения Ampere. Они называются NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080.

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В основу графического процессора GeForce RTX 3070 будет положен видеочип GA104. Он получит 48 вычислительных блоков 3072 ядра CUDA, объем видеопамяти типа GDDR6 в зависимости от модификации составит 8 ГБ или 16 ГБ. Разрядность шины – 256 бит. Частота памяти не уточняется.

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GeForce RTX 3080 будет построен на базе GPU GA103 с 60 вычислительными блоками и 3480 ядрами CUDA. В зависимости от версии памяти видеокарта получит 10 ГБ или 20 ГБ, а разрядность шины составит 320 бит. Частота памяти, как и в случае с младшей моделью, не уточняется тоже.

На MyDrivers также упоминается графический чип GA102. Предполагается, что он ляжет в основу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Как бы там ни было, технические параметры ускорителя на базе этого GPU пока что неизвестны.

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Анонс графических адаптеров поколения Ampere должен состояться в рамках мероприятия GPU Technology Conference. Конференция пройдёт в период с 22 по 26 марта.

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