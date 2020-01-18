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Китайская компания Huawei выпускает одни из лучших камерофонов на рынке. А вот топовые смартфоны Honor всегда уступали флагманам некогда материнской компании по части возможностей камер. Так было несколько лет, но в 2019 году ситуация изменилась. В мае был анонсирован Honor 20 Pro, который сейчас занимает двенадцатое место в сводном рейтинге DxOMark. В ноябре компания представила флагман Honor V30 Pro, который остановился в шаге от лидерства.

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Основная камера в смартфоне представлена трёхмодульной системой с широкоугольным, основным модулями и телеобъективом. В универсальном модуле установлена 40-мегапиксельная матрица Sony IMX600 оптического формата 1/1,7 дюйма. Сенсор дополнен оптикой со светосилой f/1,6. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 27 мм.

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Широкоугольный модуль построен на базе 12-мегапиксельного датчика изображения с размером пикселя 1,4 мкм. Объектив имеет диафрагму f/2,2, а эквивалентное фокусное расстояние равно 16 мм. Телеобъектив имеет разрешение 8 Мп. В его основу положен сенсор оптического формата ¼ дюйма. Светосила оптики – f/2,4. ЭФР – 80 мм. Телеобъектив имеет оптическую стабилизацию изображения и трёхкратный зум по отношению к стандартному модулю. В Honor V30 Pro есть фазовая автофокусировка в каждой из трёх камер, а видео можно записывать в формате 4K UHD с частотой кадров 30fps.

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Экспозиция – 96 баллов;

Цветопередача – 87 баллов;

Автофокусировка – 94 балла;

Текстуры – 82 балла;

Шумы – 82 балла;

Артефакты – 80 баллов;

Ночной режим – 69 баллов;

Зум – 100 баллов;

Портретный режим – 75 баллов;

Широкоугольная камера – 32 балла.

Французские специалисты отмечают, что они тестировали смартфон с новым программным обеспечением, которое на данный момент не доступно пользователям. С новой версией прошивки Honor V30 Pro смог «нафотографировать» на 133 балла, уступив лишь 1 балл модели Huawei Mate 30 Pro 5G. Каждую из десяти подкатегорий оценили следующим образом:

К сильным сторонам относят детализацию, широкий динамический диапазон, хороший средний зум и точное размытие заднего фона при съёмке в портретном режиме. А вот автофокус часто ведёт себя не лучшим образом. Также минусом является большая дисторсия при съёмке на широкоугольную камеру.

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Экспозиция – 89 баллов;

Цветопередача – 90 баллов;

Автофокусировка – 91 балл;

Текстуры – 76 баллов;

Шумы – 78 баллов;

Артефакты – 79 баллов;

Стабилизация – 93 балла.

За запись видео Honor V30 Pro от французских специалистов получил 100 пунктов. От лидера в лице Huawei Mate 30 Pro 5G он отстал на 2 пункта. Разделились баллы следующим образом:

К плюсам во время записи видео относят настройку экспозиции, хорошую обработку цветов при съёмке в помещении и на улице, стабилизацию изображения. При видеосъёмке в условиях плохого освещения появляется много шумов. Кроме того, иногда не срабатывает автофокусировка.

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Общий балл смартфона составил 122. Такой результат позволил Honor V30 Pro занять второе место сводного рейтинга. Он на 1 пункт опередил дуэт Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition со 108-мегапиксельной камерой и Huawei Mate 30 Pro. До лидера Huawei Mate 30 Pro 5G также не хватило 1 балла.