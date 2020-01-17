Стали известны детальные параметры камер Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra
На днях в Сети появилась информация о характеристиках камер в трёх смартфонах семейства Samsung Galaxy S20. Теперь на просторах всемирной паутины были опубликованы детальные параметры сенсоров, которые будут установлены в грядущих флагманах.
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Samsung Galaxy S20 будет оборудован тройной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. В основу 12-мегапиксельных телеобъектива и широкоугольного модуля лягут ещё не анонсированные сенсоры Sony IMX555 с размером пикселя 1,2 мкм и Samsung S5K2LA соответственно. Главный модуль будет построен на базе датчика изображения Samsung S5KGW, который в конце лета минувшего года дебютировал в смартфоне Redmi Note 8 Pro. Это сенсор оптического формата 1/1,7 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Идентичный набор матриц будет установлен в версии Plus. Но к ним прибавиться ещё 3D-камера на базе сенсора Sony IMX516.
рекламаВ Samsung Galaxy S20 Ultra, который будет главным флагманским смартфоном семейства, IMX516 заменят на IMX518. Разрешение стандартного модуля составит 108 Мп. В его основу ляжет датчик изображения Samsung S5KHM1, который дебютировал в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro в конце осени прошлого года. Сенсор оптического формата 1/1,33 дюйма имеет размер пикселя 0,8 мкм. Ходят слухи, что в основном модуле будет задействован фильтр 9 Bayer, который позволит объединять девять пикселей и получать фотографии разрешением 12 Мп.
рекламаТелеобъектив в Samsung Galaxy S20 Ultra будет построен на базе знакомого всем датчика Sony IMX586, которого показали ещё в конце 2018 года. Он имеет оптический формат ½” и размер пикселя 0,8 мкм. Как и в сенсоре на 64 Мп, здесь будет применяться фильтр Quad Bayer для объединения четырёх пикселей. Широкоугольный модуль будет построен на базе 44-мегапиксельного датчика изображения, хотя ранее ему приписывали сенсор на 12 Мп. Матрица Samsung S5KGH1 оптического формата 1/1,26 дюйма имеет размер пикселя 0,7 мкм.
Наконец, разрешение фронтальной камеры в Samsung Galaxy S20 Ultra составит 10 Мп. В её основу будет положен 10-мегапиксельный датчик формата 1/3,2 дюйма с размером пикселя. Идентичный модуль будет установлен и в Galaxy S20 и в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, такая фронтальная камера используется в смартфонах семейств Galaxy Note 10 и Galaxy S10, которые были представлены в прошлом году.
|
|
Samsung Galaxy S20 Ultra
|
Samsung Galaxy S20 Plus
|
Samsung Galaxy S20
|
Разрешение
|
Сенсор
|
Разрешение
|
Сенсор
|
Разрешение
|
Сенсор
|
Главный модуль
|
108 Мп
|
Samsung S5KHM1, 1/1,33", 0,8 мкм
|
64 Мп
|
Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм
|
64 Мп
|
Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм
|
Телефото
|
48 Мп
|
Sony IMX586,
1/2", 0,8 мкм
|
12 Мп
|
Sony IMX555,
1,8 мкм
|
12 Мп
|
Sony IMX555,
1,8 мкм
|
Широкий угол
|
44 Мп
|
Samsung S5KGH1, 1/1,26", 0,7 мкм
|
12 Мп
|
Samsung S5K2LA
|
12 Мп
|
Samsung S5K2LA
|
ToF
|
-
|
Sony IMX518
|
-
|
Sony IMX516
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Фронтальная камера
|
10 Мп
|
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм
|
10 Мп
|
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм
|
10 Мп
|
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм
рекламаНапомним, что анонс моделей нового поколения состоится 11 февраля 2020 года. По неподтверждённым данным, стоимость флагманов стартует с отметки в 800 долларов за Samsung Galaxy S20 в базовой модификации памяти. Старт продаж будет запланирован на начало марта.
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