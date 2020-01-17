Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стали известны детальные параметры камер Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra

для раздела Блоги
+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На днях в Сети появилась информация о характеристиках камер в трёх смартфонах семейства Samsung Galaxy S20. Теперь на просторах всемирной паутины были опубликованы детальные параметры сенсоров, которые будут установлены в грядущих флагманах.

реклама

Samsung Galaxy S20 будет оборудован тройной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. В основу 12-мегапиксельных телеобъектива и широкоугольного модуля лягут ещё не анонсированные сенсоры Sony IMX555 с размером пикселя 1,2 мкм и Samsung S5K2LA соответственно. Главный модуль будет построен на базе датчика изображения Samsung S5KGW, который в конце лета минувшего года дебютировал в смартфоне Redmi Note 8 Pro. Это сенсор оптического формата 1/1,7 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Идентичный набор матриц будет установлен в версии Plus. Но к ним прибавиться ещё 3D-камера на базе сенсора Sony IMX516.

реклама

В Samsung Galaxy S20 Ultra, который будет главным флагманским смартфоном семейства, IMX516 заменят на IMX518. Разрешение стандартного модуля составит 108 Мп. В его основу ляжет датчик изображения Samsung S5KHM1, который дебютировал в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro в конце осени прошлого года. Сенсор оптического формата 1/1,33 дюйма имеет размер пикселя 0,8 мкм. Ходят слухи, что в основном модуле будет задействован фильтр 9 Bayer, который позволит объединять девять пикселей и получать фотографии разрешением 12 Мп.

реклама

Телеобъектив в Samsung Galaxy S20 Ultra будет построен на базе знакомого всем датчика Sony IMX586, которого показали ещё в конце 2018 года. Он имеет оптический формат ½” и размер пикселя 0,8 мкм. Как и в сенсоре на 64 Мп, здесь будет применяться фильтр Quad Bayer для объединения четырёх пикселей. Широкоугольный модуль будет построен на базе 44-мегапиксельного датчика изображения, хотя ранее ему приписывали сенсор на 12 Мп. Матрица Samsung S5KGH1 оптического формата 1/1,26 дюйма имеет размер пикселя 0,7 мкм.

Наконец, разрешение фронтальной камеры в Samsung Galaxy S20 Ultra составит 10 Мп. В её основу будет положен 10-мегапиксельный датчик формата 1/3,2 дюйма с размером пикселя. Идентичный модуль будет установлен и в Galaxy S20 и в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, такая фронтальная камера используется в смартфонах семейств Galaxy Note 10 и Galaxy S10, которые были представлены в прошлом году.
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S20
Разрешение
Сенсор
Разрешение
Сенсор
Разрешение
Сенсор
Главный модуль
108 Мп
Samsung S5KHM1, 1/1,33", 0,8 мкм
64 Мп
Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм
64 Мп
Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм
Телефото
48 Мп
Sony IMX586,
1/2", 0,8 мкм
12 Мп
Sony IMX555,
1,8 мкм
12 Мп
Sony IMX555,
1,8 мкм
Широкий угол
44 Мп
Samsung S5KGH1, 1/1,26", 0,7 мкм
12 Мп
Samsung S5K2LA
12 Мп
Samsung S5K2LA
ToF
-
Sony IMX518
-
Sony IMX516
-
-







Фронтальная камера
10 Мп
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм
10 Мп
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм
10 Мп
Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм

реклама

Напомним, что анонс моделей нового поколения состоится 11 февраля 2020 года. По неподтверждённым данным, стоимость флагманов стартует с отметки в 800 долларов за Samsung Galaxy S20 в базовой модификации памяти. Старт продаж будет запланирован на начало марта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
3
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
20
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
65
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
467
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 467
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 65
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 139
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
42
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
128
Первый взгляд на самую быструю ОЗУ DDR5 4800 МГц от SK Hynix
30
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
67
РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей
161
Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
20
Правительство требует от Яндекса создать отечественную ОС на замену Android
28
Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией
9
NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж
49
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
62
Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
40
Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2
4
Слухи: 7-нм процессоры Intel превзойдут частоты AMD во время разгона
54
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
154
Стали известны дизайн и время анонса PlayStation 5
17
AMD Ryzen 7 4800H (Renoir) ожидаемо превзошёл Intel Core i7-10750H (Comet Lake-H) в бенчмарке 3DMark 11
9
Qualcomm снизила стоимость SoC Snapdragon 765 на 30%
2
Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения
12
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
62
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
39

Популярные статьи

Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
68
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
63
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
20
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
36
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
50
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
3
Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020
6

Сейчас обсуждают

Andre7k
11:20
А ее будут делать на ПС5 ? Может, реально ждут релиза приставок?
Разработчики Cyberpunk 2077 объявили о переносе даты выхода своей игры
daniel17
11:20
если оно крякает как зистакс, плавает как зистакс и выглядит как зистакс вероятно это и есть зистакс )) ps если долго выставлять себя лохом ради комментов есть шанс им и остаться ))
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
Diogar Neo
11:19
Не сборка , а сплошные фекалии , за исключением видюхи !
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
Каа
11:18
Мечтатель...
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
Иоанн Грозный
11:17
хуанг никогда заранее не анонсит новых карт. между анонсом и продажей проходит не больше 2х недель. иначе никто старье брать не будет. вспорминаем рыданья покупателей 1080 за 700у.е., узнавших что чер...
Palit анонсировала в России видеокарты GeForce RTX 2080 SUPER и GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro с тремя вентиляторами
Каа
11:15
Можно уничтожить масквабад и задышится сразу легче...
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
Валентин Пархоменко
11:14
Бабки под матрасом множатся? Если нет - это не инвестиция.
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
Y0!
11:14
Не снизили, а приблизили к адекватности. И то, 2060 надо выбросить, потому что - спасибо AMD - они проапгрейдили серию RTX моделями Super, так что 2060 SUPER - это сменщик предыдущего представителя ср...
NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж
Александр Тетюшин
11:13
Это что за дерьмо ещё?! Страх то какой божий не ужели этот дизайн будет
Стали известны дизайн и время анонса PlayStation 5
Каа
11:13
Важней всего баланс!
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем