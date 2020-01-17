Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На днях в Сети появилась информация о характеристиках камер в трёх смартфонах семейства Samsung Galaxy S20. Теперь на просторах всемирной паутины были опубликованы детальные параметры сенсоров, которые будут установлены в грядущих флагманах.

реклама

Samsung Galaxy S20 будет оборудован тройной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. В основу 12-мегапиксельных телеобъектива и широкоугольного модуля лягут ещё не анонсированные сенсоры Sony IMX555 с размером пикселя 1,2 мкм и Samsung S5K2LA соответственно. Главный модуль будет построен на базе датчика изображения Samsung S5KGW, который в конце лета минувшего года дебютировал в смартфоне Redmi Note 8 Pro. Это сенсор оптического формата 1/1,7 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Идентичный набор матриц будет установлен в версии Plus. Но к ним прибавиться ещё 3D-камера на базе сенсора Sony IMX516.

реклама

В Samsung Galaxy S20 Ultra, который будет главным флагманским смартфоном семейства, IMX516 заменят на IMX518. Разрешение стандартного модуля составит 108 Мп. В его основу ляжет датчик изображения Samsung S5KHM1, который дебютировал в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro в конце осени прошлого года. Сенсор оптического формата 1/1,33 дюйма имеет размер пикселя 0,8 мкм. Ходят слухи, что в основном модуле будет задействован фильтр 9 Bayer, который позволит объединять девять пикселей и получать фотографии разрешением 12 Мп.

реклама

Телеобъектив в Samsung Galaxy S20 Ultra будет построен на базе знакомого всем датчика Sony IMX586, которого показали ещё в конце 2018 года. Он имеет оптический формат ½” и размер пикселя 0,8 мкм. Как и в сенсоре на 64 Мп, здесь будет применяться фильтр Quad Bayer для объединения четырёх пикселей. Широкоугольный модуль будет построен на базе 44-мегапиксельного датчика изображения, хотя ранее ему приписывали сенсор на 12 Мп. Матрица Samsung S5KGH1 оптического формата 1/1,26 дюйма имеет размер пикселя 0,7 мкм.

Наконец, разрешение фронтальной камеры в Samsung Galaxy S20 Ultra составит 10 Мп. В её основу будет положен 10-мегапиксельный датчик формата 1/3,2 дюйма с размером пикселя. Идентичный модуль будет установлен и в Galaxy S20 и в Galaxy S20 Ultra. Кроме того, такая фронтальная камера используется в смартфонах семейств Galaxy Note 10 и Galaxy S10, которые были представлены в прошлом году.



Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Разрешение Сенсор Разрешение Сенсор Разрешение Сенсор Главный модуль 108 Мп Samsung S5KHM1, 1/1,33", 0,8 мкм 64 Мп Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм 64 Мп Samsung S5KGW, 1/2", 0,8 мкм Телефото 48 Мп Sony IMX586, 1/2", 0,8 мкм 12 Мп Sony IMX555, 1,8 мкм 12 Мп Sony IMX555, 1,8 мкм Широкий угол 44 Мп Samsung S5KGH1, 1/1,26", 0,7 мкм 12 Мп Samsung S5K2LA 12 Мп Samsung S5K2LA ToF - Sony IMX518 - Sony IMX516 - -













Фронтальная камера 10 Мп Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм 10 Мп Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм 10 Мп Sony IMX375, 1/3,2", 1,22 мкм

реклама

Напомним, что анонс моделей нового поколения состоится 11 февраля 2020 года. По неподтверждённым данным, стоимость флагманов стартует с отметки в 800 долларов за Samsung Galaxy S20 в базовой модификации памяти. Старт продаж будет запланирован на начало марта.