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Китайская компания Huawei в 2020 году намерена выпустить крупное обновление программного обеспечение более чем для двух десятков смартфонов, включая модели бренда Honor. В этот список входят представители разных ценовых сегментов, в том числе и среднебюджетного. Но как стало известно, не всем владельцам недорогих смартфонов удастся опробовать оболочку EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. Китайский производитель назвал восемь моделей умных телефонов, которые точно не получат свежую версию проприетарного программного обеспечения.

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В этот список входит сразу четыре смартфона Honor. Это модели Honor 8X Max и Honor Play, а также флагман Honor 9 в паре с версией Lite. Кроме того, EMUI 10 с ОС Android 10 не получат Huawei nova 3, Huawei nova 3i, Huawei Y9 2019 и Huawei P20 Lite. Honor 9 и Honor 9 Lite были представлены во второй половине 2017 года, тогда как все остальные устройства были анонсированы в 2018 году.

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Издание Huawei Central попросило производителя из Поднебесной прокомментировать своё решение оставить вышеперечисленные смартфоны без свежей версии программного обеспечения. Китайская компания свои действия объясняет аппаратными ограничениями и недостаточной для нормальной работы прошивки производительностью гаджетов.

Это весьма странное объяснение как минимум в отношении моделей Honor Play и Huawei nova 3. Всё дело в том, что оба смартфона работают на базе фирменного 10-нанометрового мобильного процессора Kirin 970 AI. Эта же однокристальная система используется в таких моделях, как Honor 10, Huawei P20/P20 Pro, Honor View 10 и Huawei Mate 10/Mate 10 Pro.