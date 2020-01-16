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OPPO F15 представлен официально: Helio P70, 8 ГБ, ОЗУ и АКБ на 4000 мАч за 280 долларов

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Китайская компания OPPO решила вспомнить о серии смартфонов OPPO F, анонсировав новую модель. Отметим, что в 2018 году с телефонов именно этой линейки началось массовое появление на рынке устройств с каплевидными вырезами. Новинка производителя из Поднебесной называется OPPO F15.

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Смартфон комплектуется 6,4-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 по горизонтали. Экран новинки построен на базе OLED панели с интегрированным биометрическим сенсором и каплевидным вырезом, которую прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 5. Рамка, установленная по периметру корпуса устройства, изготовлена из металла, а задник оформлен стеклом.

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На тыльной панели OPPO F15 расположилась основная камера. В её состав входит четыре модуля. Стандартный имеет разрешение 48 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Последний также может делать макроснимки с расстояния 3-8 см. Кроме того, тыльная камера смартфона включает 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный монохромный модуль. Разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп. Для неё заявлены алгоритмы искусственного интеллекта, которые отвечают в том числе и за распознавание лиц.

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Сердцем смартфона выступает мобильный процессор Helio P70 от MediaTek, выполненный по 12-нанометровой технологии. Система-на-кристалле дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Новинка доступна только в одной конфигурации. Вместимость встроенного хранилища составляет 128 ГБ. Слот для карты памяти формата microSD предусмотрен.

Питание OPPO F15 обеспечивает несъёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч. Новинка поддерживает 30-ваттную быструю зарядку по фирменному стандарту VOOC 3.0. Программной основой выступает фирменная прошивка Color OS 6.1, построенная на базе операционной системы Android 10.

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Смартфон будет предлагаться пользователям в двух расцветках: Unicorn White и Lightning Black. Старт продаж запланирован на 24 января текущего года, а приём предварительных заказов уже начался. Стоимость OPPO F15 составила примерно 280 долларов.

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