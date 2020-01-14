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Аналитическое агентство Gartner подвело итоги минувшего квартала на рынке персональных компьютеров, а заодно и всего 2019 года. По данным исследования, за год рынок вырос, но несущественно.

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В четвёртом квартале было поставлено 70,6 млн готовых персональных компьютеров, что на 2,3% больше, чем в последнем квартале 2018 года. А вот за весь 2019 год объём поставок вырос лишь на 0,6%, составив 261 млн единиц. Аналитики Gartner отмечают, что своё влияние на ситуацию на рынке оказывали и нехватка процессоров Intel, и приближении к концу жизненного цикла операционной системы Windows 7.

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Объёмы поставок смогли нарастить в четвёртом квартале три компании, которые входили в топ-5 годом ранее. Так, доля Lenovo выросла с 23,8% до 24,8%, HP захватил 22,8% рынка (на 0,6% больше, чем в 2018 году), а Dell – 17,2% (в четвёртом квартале 2018 года – 15,7%). В то же время поставки Apple и ASUS, которые заняли четвёртое и пятое места соответственно, немного просели. В частности, американская компания заняла 7,5% рынка (было 7,9%), а тайваньская – 5,8% (было 5,9%).

Пятёрка лидеров по итогам всего 2019 года немного отличается топ-5 за последний квартал. ASUS уступила пятое место другому технологическому гиганту из Тайваня, Acer, который занял 5,7% рынка. Доля Apple составила 7%. Тройка лидеров заметно оторвалась от четвёртого места. Так, 16,8% рынка занимает Dell, а доля HP и Lenovo составляет 22,2% и 24,1% соответственно.