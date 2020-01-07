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Компания MSI присоединилась к ASUS и тоже анонсировала на Consumer Electronics Showcase 2020 несколько мониторов для любителей поиграть. Сразу отметим, что модель Optix PS321QR подойдёт также и для контентмейкеров. Optix MAG342CQR отличается существенным изгибом матрицы, тогда как Optix MEG381CQR может похвастаться наличием дополнительной панели Human Machine Interface.

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32-дюймовая новинка в лице Optix PS321QR выделяется частотой 165 Гц и временем отклика в 1 мс. По словам MSI, новинка может похвастаться тем, что покрывает 95% диапазона DCI/P3, а охват Adobe RGB составляет 99%. Это будет важно для пользователей, чья деятельность связана с работой с графикой.

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MSI Optix MAG342CQR оборудован изогнутой панелью. Радиус кривизны составил 1000 мм. Диагональ монитора равна 34 дюйма, а пропорции – 21 к 9. Отметим, что производитель называет свою новинку первым в мире решением с такой кривизной, однако, несколько дней назад в ассортименте южнокорейского гиганта Samsung появилось несколько мониторов серии Odyssey, которые обладают идентичным радиусом кривизны.

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Что касается остальных параметров MAG342CQR, выделить можно лишь разрешение 3440 х 1440 пикселей или UWQHD. Остальные характеристики новинки тайваньский производственный гигант решил пока не делать достоянием публики. Можно предположить, что в основу монитора легла матрица типа VA, а частота обновления составляет свыше 100 Гц, поскольку Optix MAG342CQR является преемником модели MAG341CQ, которая имеет частоту 100 Гц.

Наконец, третья новинка компании получила звание самого умного на рынке монитора с HMI-интерфейсом. Для вывода данных о работе системы в левом нижем углу обосновался дополнительный OLED-экран.

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Сам же MAG381CQR обзавёлся 38-дюймовой изогнутой панелью (2300 мм) формата UWQHD. Соотношение сторон составляет 21 к 9. Матрица изготовлена по технологии IPS. Частота обновления – 144 Гц. Время отклика – 1 мс. Другими словами, всё, как у многих современных игровых мониторов.