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Вместе с четвёртым представителем семейства Galaxy S10, версией Lite, компания Samsung сегодня анонсировала ещё одну модель в рамках десятого поколения серии Galaxy Note. Вторая новинка производителя получила имя Samsung Galaxy Note 10 Lite.

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Модель основана на базе не самой свежей однокристальной системы. Так, в основу смартфона лёг 10-нанометровый мобильный процессор Exynos 9810 с пиковой частотой ядер Mongoose M3 2,7 ГГц. Дебютировал он ещё в 2018 году в смартфонах семейства Galaxy S9. Как и в случае с Galaxy S10 Lite, под капотом может быть установлено 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость постоянного запоминающего устройства вне зависимости от комплектации составляет 128 ГБ. Слот под microSD имеется.

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На этом сходства Samsung Galaxy Note 10 Lite с Galaxy S10 Lite не заканчиваются. Вторая новинка технологического гиганта из Южной Кореи тоже оборудована OLED дисплеем формата Full HD+ с поддержкой HDR, оптическим биометрическим сканером и круглым отверстием для фронтальной камеры. Диагональ экрана составила 6,7”, а соотношение сторон – 20 к 9. Кроме того, Galaxy Note 10 Lite обзавёлся поддержкой быстрой зарядки, режима Samsung DeX, NFC, USB-C и аккумуляторной батарей ёмкостью 4500 мАч. Операционная система Android 10, фирменный софт One UI 2 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц) тоже предусмотрены.

Основная камера построена на базе трёх объективов. Они вместе со вспышкой установлены на квадратной площадке в левом верхнем углу стеклянной тыльной панели. Разрешение всех трёх модулей составляет 12 Мп. Главный имеет объектив с диафрагмой f/1,7, фазовый автофокус Dual Pixel и оптическую стабилизацию. Телеобъектив ко всему этому предлагает ещё и 2-кратный оптический зум без потери в качестве. В широкоугольном модуле, увы, даже автофокусировки не предусмотрено. Селфи камера в Samsung Galaxy Note 10 Lite имеет разрешение 32 Мп.

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Габаритные размеры новинки равны 163,7 х 76,1 х 8,7 мм. Весит смартфон 199 г. Само собой, не обошлось без поддержки работы с фирменным электронным пером S Pen. Оценили базовую модификацию Samsung Galaxy Note 10 Lite, 6 ГБ + 128 ГБ, в 599 евро. Доступна модель будет в трёх расцветках: Aura Red, Aura Black и Aura Glow. Старт продаж запланирован на март текущего года. В России модель появится с ценником от 39 990 рублей (580 евро).