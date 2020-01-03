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Южнокорейская компания Samsung очень рано начала 2019 год, анонсировав в Индии смартфоны семейства Galaxy M. Случилось это в последних числах января. 2020 год для мобильного подразделения технологического гиганта из Сувона стартовал ещё раньше. Сегодня, 3 января, компания представила смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, когда до премьеры моделей нового поколения осталось менее двух месяцев.

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Новинка исполнена в стеклянном корпусе с алюминиевой рамкой по периметру. Спереди располагается 6,7” Super AMOLED панель с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20 к 9. По центру экрана вверху находится одно отверстие для селфи камеры, как у Galaxy Note 10. Под дисплеем обосновался оптический сканер отпечатков пальцев. Производитель заявляет о поддержке HDR и Always-on Display.

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Габаритные размеры Samsung Galaxy S10 Lite составили 162,5 х 75,6 х 8,1 мм. Весит новинка 186 г. Задник смартфона исполнен в стиле Galaxy M30s. Здесь мы можем видеть большую площадку основной камеры со вспышкой и тремя модулями. Ходят слухи, что в первой половине 2020 года львиная доля устройств всех производителей будут такими же. Модель компании из Южной Кореи обзавелась чипом NFC и портом USB-C. Слот под карту памяти тоже предусмотрен. А вот насчёт наличия разъёма для наушников на момент написания заметки информации нет.

Сердцем Samsung Galaxy S10 Lite выступил мобильный процессор с пиковой частотой 2,84 ГГц, выполненный по 7-нанометровой технологии. По всей видимости, речь идёт о Snapdragon 855, но точная модель системы-на-кристалле не уточняется. Под капотом смартфона установлено 6/8 ГБ оперативной памяти и зависимости от модификации. В обеих версия флагман комплектуется флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ.

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Одной из фишек Samsung Galaxy S10 Lite стала фирменная разработка Super Steady OIS в главном модуле основной камеры. Построен он на базе 48-мегапиксельного датчика изображения. Также в конфигурацию вошли вспомогательная матрица на 5 Мп и 12-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 123 градуса и светосилой f/2,2. Оптической стабилизацией наделён только главный модуль. Видео можно записывать в 4K@30fps, 1080@60fps и 720p@960fps. Разрешение камеры для селфи в смартфоне составило 32 Мп. Диафрагма объектива – f/2,2.

Новинка из коробки получит операционную систему Android 10 в основе фирменного программного обеспечения One UI 2. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки и возможность работы в режиме Samsung DeX. Прочие характеристики смартфона включают Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, GPS, Bluetooth 5.0.

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Samsung Galaxy S10 Lite в Европе оценили в 649 евро в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. В России новинка поступит в продажу по цене от 44 990 рублей (650 евро). Покупателям будут доступны три расцветки: чёрная, синяя и белая. Старт продаж запланирован на конец первого квартала 2020 года. Вероятно, смартфоны появятся на прилавках магазинов вместе с моделями семейства Galaxy S11.