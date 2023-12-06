В данном обзоре хотел бы изложить все плюсы данного грызуна спустя месяц ежедневного использования в различных играх. Все основные минусы с которыми я столкнулся были изложены в отдельном посте, поэтому тут будет честно рассказать о ТХ и плюсах данной мыши.

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Знакомство с Lamzu начинается с красивой и приятной упаковки. Внутри помимо самой мыши нас ждут грипсы, для более лучшего хвата(их я не клеил, мне и без них довольно цепко), сменные глайды, паракорд кабель Type-c, донгл и переходник с Type-c на USB.

Мышку можно приобрести в 5 разных цветах, я остановился на дефолтном черном.

Пластик матовый, приятный на ощупь, потные ладони для него не критичны во время игр, тем не менее, если у кого-то возникнут проблемы с ним, производитель позаботился и положил грипсы на этот случай.

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Вес у мышки составляет всего 55г(И это без лишних отверстий в виде сот на корпусе, только на дне мышки!), что в первый раз ощущается очень легко, да и со временем, понимаешь насколько это удобно. Прошло то время, когда производители клали дополнительные грузики в свои мышки. Новая мета- новый вес.

Скользит мышка на стоковых глайдах по фирменному коврику Lamzu довольно легко, пару раз бывали ситуации когда невольно задел ее, и мышка оказывалась на другом конце стола. Так-же дополнительно можно купить стеклянные фирменные стеклянные глайды примерно за ~1400р.

Мышка может работать как в беспроводном так и проводном режиме, благо провод довольно легкий и не вызывает дискомфорта во время зарядки. Переходник в комплекте предусмотрительно не дает занимать сразу два USB порта. Мелочь, а удобно.

На борту стоит топовый сенсор PixArt PAW3395, что гарантировано зарегистрирует каждый ваш промах в катке. По дефолту грызун работает с частотой опроса в 1000Гц, но может и в 4000гц если докупить отдельный донгл (насколько я знаю, пока нет в этом ощутимой разницы, минусов больше чем плюсов)

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Аккумулятор на 300 mAh, является средним показателем на данный момент. При интенсивном использовании мне хватает на 2-3 дня.

За нажатие основных клавиш отвечают HUANO Blue Shell Pink Dot на 80м нажатий, клик четкий и твердый, тем не менее, оптические, как по мне, было бы надежнее. На колесе стоит TTC Gold, отсечки приятные, при этом четкие. На боковых кнопках расположились Huano Black Shell White Dot, что вполне себе неплохо, но имеется небольшой, еле-заметный пост-тревел.

По форме мышь рассчитана на пальцевый хват, для рук поменьше, подойдет и ладонный.

ПО достаточно минималистичное, при этом есть все необходимое. Можно перенастроить кнопки, узнать процент заряда, настроить высоту отрыва и макросы, переназначить кнопки, выбрать DPI( кнопка смены DPI расположилась на дне мышки) и Debounce Time.

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Мой личный опыт использования данного грызуна оставил неплохое впечатление. Если откинуть все минусы частого брака данный мыши, то ее смело можно назвать топовым решением. Учитывая, что на рынке не так много мышей с подобной начинкой, а тем-более с ценой в ~5600р, то решение действительно неплохое.