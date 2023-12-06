Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Небольшой обзор на беспроводную мышь Lamzu Atlantis V2 спустя месяц использования

Мой личный опыт использования данного грызуна оставил неплохое впечатление. Если откинуть все минусы частого брака данный мыши, то ее смело можно назвать топовым решением
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

В данном обзоре хотел бы изложить все плюсы данного грызуна спустя месяц ежедневного использования в различных играх. Все основные минусы с которыми я столкнулся были изложены в отдельном посте, поэтому тут будет честно рассказать о ТХ и плюсах данной мыши. 

реклама



Знакомство с Lamzu начинается с красивой и приятной упаковки.Внутри помимо самой мыши нас ждут грипсы, для более лучшего хвата(их я не клеил, мне и без них довольно цепко), сменные глайды, паракорд кабель Type-c, донгл и переходник с Type-c на USB. 

Мышку можно приобрести в 5 разных цветах, я остановился на дефолтном черном. 

Пластик матовый, приятный на ощупь, потные ладони для него не критичны во время игр, тем не менее, если у кого-то возникнут проблемы с ним, производитель позаботился и положил грипсы на этот случай.

реклама



Вес у мышки составляет всего 55г(И это без лишних отверстий в виде сот на корпусе, только на дне мышки!), что в первый раз ощущается очень легко, да и со временем, понимаешь насколько это удобно. Прошло то время, когда производители клали дополнительные грузики в свои мышки. Новая мета- новый вес.

Скользит мышка на стоковых глайдах по фирменному коврику Lamzu довольно легко, пару раз бывали ситуации когда невольно задел ее, и мышка оказывалась на другом конце стола.  Так-же дополнительно можно купить стеклянные фирменные стеклянные глайды примерно за ~1400р.

Мышка может работать как в беспроводном так и проводном режиме, благо провод довольно легкий и не вызывает дискомфорта во время зарядки. Переходник в комплекте предусмотрительно не дает занимать сразу два USB порта. Мелочь, а удобно.

На борту стоит топовый сенсор PixArt PAW3395, что гарантировано зарегистрирует каждый ваш промах в катке. По дефолту грызун работает с частотой опроса в 1000Гц, но может и в 4000гц если докупить отдельный донгл (насколько я знаю, пока нет в этом ощутимой разницы, минусов больше чем плюсов)

реклама



Аккумулятор на 300 mAh, является средним показателем на данный момент. При интенсивном использовании мне хватает на 2-3 дня. 

За нажатие основных клавиш отвечают HUANO Blue Shell Pink Dot на 80м нажатий, клик четкий и твердый, тем не менее, оптические, как по мне, было бы надежнее. На колесе стоит TTC Gold, отсечки приятные, при этом четкие. На боковых кнопках расположились Huano Black Shell White Dot, что вполне себе неплохо, но имеется небольшой, еле-заметный пост-тревел.

По форме мышь рассчитана на пальцевый хват, для рук поменьше, подойдет и ладонный. 

ПО достаточно минималистичное, при этом есть все необходимое. Можно перенастроить кнопки, узнать процент заряда, настроить высоту отрыва и макросы, переназначить кнопки, выбрать DPI( кнопка смены DPI расположилась на дне мышки) и Debounce Time.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Мой личный опыт использования данного грызуна оставил неплохое впечатление. Если откинуть все минусы частого брака данный мыши, то ее смело можно назвать топовым решением. Учитывая, что на рынке не так много мышей с подобной начинкой, а тем-более с ценой в ~5600р, то решение действительно неплохое. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

atlantis lamzu lamzu atlantis v2 pixart paw3395
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
6
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
9
GM и Toyota могут оказаться крупнейшими проигравшими от перехода на электромобили
5
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
5
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
3
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
2
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
29
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
1
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
15
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
8
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
OnePlus Open выдержал жесткое испытание на прочность
+
В Google Chrome можно включить отображение потребления памяти каждой вкладкой
2
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
48
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
7
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
65
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
29
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
12
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
5
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
5
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Российский флот пополнится новыми десантными кораблями проекта 11711
+

Сейчас обсуждают

Weismar
01:07
Это в основном 1 душевнобольной, тут несколько кандидатов, но я ставлю на воврота
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Weismar
01:06
От картинки Нвидиа у него слезятся глаза, я полагаю это из за недостаточно сочных цветов, которые есть у АМД, недостаточная резкость и сочность из за чего у некоторых индивидов развивается дисфункция ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
VRoman
00:58
Какое открытие: работа с графикой требует больше энергии, чем текстовый редактор. :-)
Ученые: ИИ, генерирующему картинки, нужно больше энергии, чем создающему текст
Евгений Шмарин
00:37
Что за дно ты собрал за 150к
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Maxim Spiridonov
00:34
Где 5500 ХТ? Это недоразумение сложно назвать адекватным выбором
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
E. S.
00:29
Техника Молодёжи Август 1969г, страница 43. https://www.t-library.net/read.php?mode=image&id=2889&file=2849&page=43 Учись, если конечно, способен и не ципсюк
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
Profit
23:46
ой, а как же так.... а как же святая и независимая эйропа от грязного мордорского газа???? а как же заявления комиссии еASS урSSулы фон дер SSholz о новой вехе самодостоточной ЭЙРОПКИ? а как же десятк...
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
Profit
23:41
проблем у видеокарт Нвидиа нет... проблемы есть только у их владельцев... проклятых кожаных мешков xDDDD стабильности они хотят, понимаете ли!
NVIDIA выпустила Hotfix Driver 546.31
Михаил Капустин
23:36
На самом деле надо удешевлять электроэнергию, тогда и газ нафиг не нужен. С головой надо подходить,разумно и бережливо,а то газопроводы стали средством получения халявный денег подрядчиками, зачастую...
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
Weismar
23:33
GALAX выпустила однослотовую карту GeForce RTX 4060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем