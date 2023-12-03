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Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.

Небольшой опыт о том, как я приобрел Lamzu и с какими проблемами я столкнулся.
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Хотел бы поделиться своим небольшим опытом приобретения и эксплуатации Lamzu Atlantis.

После того как несколько лет пользовался двумя разными мышками Razer, а именно razer deathadder essential и razer basilisk x hyperspeed, решил попробовать что-то новое и легкое. Выбор стоял между VGN и Lamzu. Поскольку VGN в РФ официально не продается(до недавней коллаборации с Dark project), а с Китая заказывать не хотелось, было решено пойти в ближайший DNS за новенькой Lamzu Atlantis. Так вышло, что мой друг в то же время решил обновить себе грызуна, что дало более отчетливое понимание, как правильно покупать данную мышь (это оказалось не так просто как хотелось бы_)

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Первое с чем столкнется типичный покупатель данной мышки когда придет в магазин, это две разные версии V1 и V2. При этом страница товара только одна, но с разными цветами. Отличаются мышки немногим, в основном глайдами и некоторыми исправлениями сборки в V2. Я был твердо уверен, что мне нужна именно V2, подойдя к продавцу, попросил его вынести несколько коробок данной мышки, чтобы взять именно V2, за что ему огромное спасибо. Отличить мышки очень просто, V2 помечена маленьким квадратом(насколько я понял, его клеят только в DNS, если заказать из Китая, его не будет). 

После покупки двух мышек, розовой и голубой (розовая конечно для друга), отправился домой сливать ранг в любимом шутере. И прежде чем распишу дальнейшие проблемы, хотел бы пару слов о плюсах мышки. После мышек от Razer, данная мышь лежит в руке как влитая, мой главный страх о том, что она не подойдет для моей лапы полностью пропал как только взял ее. Мышь с топовой начинкой, при этом невероятно легкая. В комплекте идут черные грипсы(неважно при этом какого цвета мышь, они всегда будут черные) и белые глайды, провод и донгл.

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Прошло 10 дней потных каток, в среднем по 8 часов, при такой использовании мышку нужно заряжать раз в 2.5 дня( можно еще установить доп ПО, что уменьшит потребление). Спустя 10 дней, в мышке появился отчетливый скрип ПКМ. Его было довольно хорошо слышно, судя по отзывам на сайте, такое явление не редкость. Было принято решение не разбирать мышку для устранения дефекта, а попробовать поменять мышку на такую-же, т.к. общий опыт от грызуна был более чем положительный. Благо в магазине мне быстро поменяли мышь на белую( другого цвета не было, да и я был не против)После того как приехал домой и начал эксплуатацию, понял, что она сразу скрипит, так-же жутко и звонко. Расстроенный в ту же минуту выдвинулся на замену, в этот раз поменял на черную и сразу проверил, что она без данного дефекта и вот уже 2 недели пользования, пока без нареканий.Хотел бы уточнить, что я просто не представляю аналогов мышки за ту же стоимость, в сочетании с такими же характеристиками(помимо VGN). У моего друга, которому покупал вторую мышь, вот уже за почти месяц и намека нет, на какой-либо скрип. В играх мышка показывают себя уверенно, надеюсь, буду пользоваться не один год.

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gaming mouse atlantis lamzu
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