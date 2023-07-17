Компания возвращается на рынок видеокарт, запуская полную линейку моделей Intel Arc серии A.

Компания Sparkle вернулась на рынок видеокарт, переключившись на новые решения Intel. Первоначально были представлены модели Arc A750 Titan и A750 ORC, обе с заводским разгоном (OC Edition), а также Arc A380 ELF. Старшие модели получили трёх- и двух-вентиляторные системы охлаждения соответственно, а младшую модель выполнили в компактном форм-факторе с одним вентилятором — они уже доступны на зарубежном рынке, сообщает VideoCardz. Также авторы ресурса получили информацию о расширении линейки, Sparkle дополнила ассортимент низкопрофильными A380 и A310 GENIE, а также моделями в MXM формате для компактных систем и ноутбуков.

Младшие решения Intel Arc в низкопрофильном исполнении отлично подойдут для широкой области применения, предлагая производительность, порой достаточную даже для довольно сложных современных игр, не говоря уже о простых проектах, аппаратная поддержка кодирования и декодирования AV1 делает данные видеокарты отличным выбором для домашних медиа-систем, их можно рассматривать в качестве решения для проведения трансляций и т.д.