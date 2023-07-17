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Компания Sparkle вернулась на рынок видеокарт, переключившись на новые решения Intel. Первоначально были представлены модели Arc A750 Titan и A750 ORC, обе с заводским разгоном (OC Edition), а также Arc A380 ELF. Старшие модели получили трёх- и двух-вентиляторные системы охлаждения соответственно, а младшую модель выполнили в компактном форм-факторе с одним вентилятором — они уже доступны на зарубежном рынке, сообщает VideoCardz. Также авторы ресурса получили информацию о расширении линейки, Sparkle дополнила ассортимент низкопрофильными A380 и A310 GENIE, а также моделями в MXM формате для компактных систем и ноутбуков.
Младшие решения Intel Arc в низкопрофильном исполнении отлично подойдут для широкой области применения, предлагая производительность, порой достаточную даже для довольно сложных современных игр, не говоря уже о простых проектах, аппаратная поддержка кодирования и декодирования AV1 делает данные видеокарты отличным выбором для домашних медиа-систем, их можно рассматривать в качестве решения для проведения трансляций и т.д.