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Sparkle расширила линейку видеокарт Intel Arc низкопрофильными A380 и A310 GENIE
Компания возвращается на рынок видеокарт, запуская полную линейку моделей Intel Arc серии A.

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Компания Sparkle вернулась на рынок видеокарт, переключившись на новые решения Intel. Первоначально были представлены модели Arc A750 Titan и A750 ORC, обе с заводским разгоном (OC Edition), а также Arc A380 ELF. Старшие модели получили трёх- и двух-вентиляторные системы охлаждения соответственно, а младшую модель выполнили в компактном форм-факторе с одним вентилятором — они уже доступны на зарубежном рынке, сообщает VideoCardz. Также авторы ресурса получили информацию о расширении линейки, Sparkle дополнила ассортимент низкопрофильными A380 и A310 GENIE, а также моделями в MXM формате для компактных систем и ноутбуков.

Источник: Sparkle и VideoCardz

Младшие решения Intel Arc в низкопрофильном исполнении отлично подойдут для широкой области применения, предлагая производительность, порой достаточную даже для довольно сложных современных игр, не говоря уже о простых проектах, аппаратная поддержка кодирования и декодирования AV1 делает данные видеокарты отличным выбором для домашних медиа-систем, их можно рассматривать в качестве решения для проведения трансляций и т.д.

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#intel #видеокарты #intel arc #sparkle
Источник: videocardz.com
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