Vega 56 придётся разгонять и настраивать.

Несмотря на несколько волн майнинга и большой риск покупатели не теряют интерес к видеокартам на вторичном рынке, тем более, что некоторые новинки среднего сегмента получились довольно неоднозначными. На вторичке можно найти много предложений, включая NVIDIA GeForce RTX 2060 и AMD Radeon Vega 56. Характеристики последней могут впечатлить, особенно 8 ГБ HBM2 памяти с общей шиной 2048 бит, продаётся она зачастую дешевле, но не стоит спешить, данная модель на 1,5…2 года старше RTX 2060, не поддерживает трассировку лучей, требует больше энергии и больше греется, и шансов столкнуться с различными проблемами в её случае тоже больше. В тесте Overclockers.ru 2019 года RTX 2060 и Vega 56 были близки, в некоторых играх было быстрее решение NVIDIA, в некоторых AMD, но по итогу RTX 2060 была признана победителем и более выгодной покупкой. Как изменилась ситуация к 2023 году, проверил YouTube блогер RandomGaminginHD.

Блогер сравнил две эти видеокарты в не самых выдающихся исполнениях, Vega 56 тестировалась в стоке и в разгоне. В стоке Vega 56 уступила во всех протестированных играх, показав на 7…14% более низкий средний FPS без учёта Cyberpunk 2077, где отставание увеличилось до 34%. Разгон до 950 МГц по графическому процессору и до 1622 МГц по памяти частично исправляет картину и Vega 56 идёт уже наравне с RTX 2060, серьёзно уступая только в GTA V около 6,6% и в Cyberpunk 2077 около 28,4%. Наверняка после разгона Vega 56 была куда более прожорливой и горячей в сравнении с RTX 2060.

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RandomGaminginHD считает Vega 56 достойным выбором при ограниченном бюджете, но только с учётом дополнительной настройки и разгона. Определённо, одинаково эти карты на вторичке стоить не могут, Vega 56 должна быть дешевле, особенно, если речь заходит о варианте с центробежным вентилятором. Но в данном сравнении лучше всё же смотреть в сторону RTX 2060, более новой видеокарты с поддержкой трассировки лучей и меньшей вероятностью проблем, тем не менее, от проблем на вторичке никто не застрахован. Преимущество RTX 2060 в новых проектах хорошо прослеживается на примере Cyberpunk 2077.

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