Невероятный рост производительности мобильных APU за последние годы.

За счёт развития технологий новые мобильные APU уже не так сильно уступают своим настольным аналогам. Уровень производительности мини-ПК, ноутбуков и других портативных устройств невероятно вырос, порой в голове не укладывается, как решения мощностью в несколько десятков ватт с уверенностью обходят флагманские прожорливые процессоры прошлых поколений. Пример: новый APU для портативных игровых консолей от компании AMD, Ryzen Z1 Extreme, оказался быстрее Intel Core i9-9900K.

Интересное сравнение пользователя Twitter* @faridofanani96 заметили специалисты ресурса Wccftech. Блогер сравнил производительность AMD Ryzen Z1 Extreme при энергопотреблении 15 Вт и Intel Core i9-9900K. Последний при базовом уровне 95 Вт требовал около 105 Вт энергии. Оба процессора 8-ядерные и 16-поточные, Ryzen Z1 основан на архитектуре Zen 4 и построен по 4-нм техпроцессу, а 9900K производился по технологии 14 нм. Пиковая частота бывшего флагмана Intel составляет 5,0 ГГц, а базовая 3,2 ГГц — в сравнении с Ryzen Z1 Extreme это больше на 100 МГц и меньше на 400 МГц соответственно.

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В Cinebench R23 процессор Ryzen Z1 Extreme набрал 1676 баллов в однопотоке и 10818 баллов в многопотоке, Core i9-9900K показал результаты ниже — 1277 и 10746 баллов. Преимущество новой архитектуры Zen 4 достигло 31% даже на лимите энергопотребления и при более низкой частоте, лимит 15 Вт сильно ограничивает многопоточную производительность, но даже так Ryzen Z1 Extreme чуть быстрее оппонента.

По данным Wccftech, производительность AMD Ryzen Z1 Extreme с лимитом 15 Вт находится на уровне 65-ваттного и 6-ядерного Ryzen 5 5600X. Такие процессоры, как Intel Core i5-12400 и 13400 быстрее 5600X, а 11400 и 10400 уступают Core i9-9900K.

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